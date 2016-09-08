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〈北部〉中秋烤肉 營養師教選食材

2016-09-08

〔記者張勳騰／苗栗報導〕中秋節將屆，親友相約烤肉，常不知不覺吃進過多的油脂及熱量，苗栗市私立大千綜合醫院營養師團隊昨舉辦「中秋烤肉趴．健康大力夯」活動，用短劇表演分享從食材挑選、烤肉方式、醬料製作到飲料搭配的小撇步，更邀請錦水溫泉飯店主廚示範烤肉佳餚，希望民眾吃出健康，同時呼籲鄉親別忘了適度運動，才能月圓人不圓。

大千醫院營養師周寧表示，烤肉食材的挑選應掌握均衡、新鮮、低脂的原則，肉類可選擇蝦子、花枝、文蛤、香魚等及去皮的雞腿、雞胸肉或豬里肌肉片，低脂的豆製品如板豆腐、五香豆干等都是不錯的選擇。

而烤肉最常被忽略的五穀根莖類食材，建議加入吐司、玉米、地瓜等食物，可避免攝取過多的肉類。而蔬菜豐富的纖維質可增加飽足感，杏鮑菇、香菇、甜椒、金針菇、絲瓜、筊白筍等都是不錯選擇。

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  • 民眾爭相試飲由營養師調配的仙楂飲。（記者張勳騰攝）

    民眾爭相試飲由營養師調配的仙楂飲。（記者張勳騰攝）

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