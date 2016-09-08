〈北部〉人安送暖寒士 中秋義診義剪

2016-09-08

〔記者張勳騰／苗栗報導〕中秋節將屆，人安基金會苗栗平安站昨天結合縣府及民間資源舉辦「寒士慶中秋」活動，陪伴二百位寒士提前過節，並安排「磁力貼」義診及義剪等活動；苗栗就業服務中心也到現場設攤，釋出零工機會，協助寒士就業。

據人安統計，服務的寒士四成找不到工作，二成苦無就業管道，今年以「輔導寒士就業」為主題，加發多功能反光雨衣，可成為保護寒士身體的護具；雨衣攤開後，亦可成為防潮地墊、簡易帳篷；另有漱口水、襪子、履歷表等就業包，盼寒士成功就業，自立生活。

人安苗栗平安站昨天在苗栗市天后宮舉辦慶中秋活動，衛福部苗栗醫院及京典沙龍提供義診、義剪服務，副縣長鄧桂菊及社會處長范陽添等人也到場，陪伴寒士提前歡度佳節。

較特別的是，苗栗醫院醫師吳輝雄利用「磁力貼」為民眾義診，吳輝雄說，「磁力貼」是世界衛生組織及美國國家補充及替代醫學中心認定無害、非侵入性且有效的一種治療方式。

吳輝雄指出，他因有針灸的專業，將「磁力貼」貼在相關穴位上，效果相當好，磁力貼貼上後可維持一週，民眾可在磁鐵位置不斷搓揉，若有出現疼痛感，表示更具治療效果。