〈北部〉西湖創意慶中秋 9村4校寫村史

2016-09-08

〔記者蔡政珉／西湖報導〕今年西湖鄉的中秋晚會不一樣！有別以往傳統歌舞秀、摸彩，西湖鄉公所今年規劃發動鄉內的九村四校一起用影像來寫村史，十五日晚上將於西湖鄉五龍宮舉辦的晚會播放，別具創意。

西湖鄉公所當天除了重點秀「大家來寫村史」影像成果發表，讓鄉內各村、各校的觀光、古蹟等景點用影片秀出，還有影片製作心得及感想，讓象徵團圓的中秋節晚會具有濃濃家鄉味。

西湖鄉長古木賢表示，鄉內擁有青錢第古宅、吳濁流藝文館、環鄉小徑、劉恩寬古宅、雲梯書院、媽祖石雕等景點，藉此實地了解家鄉，代表「最在地的觀點」。

另外，公所也安排客家創意市集、柚香四溢ＤＩＹ工作坊、百變柚子趣味競賽、花好月圓晚會及摸彩送大獎等，現場ＤＩＹ活動限額三十組，每組最多三人，需事先報名。

至於百變柚子趣味競賽則讓參賽者彩繪柚子，優勝前三組，可獲得西湖文旦一箱，參賽者可帶回彩繪的柚子，競賽賽分為二場次，每場次十組，第一場次採事先報名，第二場次開放現場報名，額滿為止。