〈北部〉苗栗突檢娃娃車 3輛超載10餘童

2016-09-08

〔記者許展溢／竹南報導〕有鑑於七月間發生遊覽車重大火燒車事故，造成二十六人死亡，為維護學童上、下學乘車安全，苗栗監理站與苗縣警局及縣府教育處等單位，昨天聯合擴大稽查娃娃車，到竹南鎮照南國小突襲攔查，發現有三輛娃娃車違規，各超載十多名學童，當場開出三千元罰單。

苗栗監理站副站長鄭泉昌指出，目前補習班及學童課後輔導中心接送車輛大多使用廂式客貨車，為增加乘載人數，不惜違規改裝座椅，導致超載情形日益嚴重，學童安全堪憂，萬一發生事故，後果恐不堪設想。

鄭泉昌說，加上七月發生遊覽車重大火燒車事故，造成嚴重死傷，因此此次加強查核，娃娃車安全門、滅火器、輪胎胎紋、車輛變更座椅使用及超載等情況，並與縣警局、縣府教育處共同組成聯合稽查小組，突襲多家補習、安親班等業者，前往照南國小接載學童的情況，共攔查十五輛，發現三輛有超載情形，當場開單處以三千元罰鍰。

鄭泉昌表示，經稽查如有違規改裝座椅者，可裁處兩千四百元到九千六百元；超載可處三千元到九千元；逾期檢驗者，則處九百元以上一千八百元以下罰鍰，逾期六個月以上未檢驗，將被註銷牌照，呼籲業者應將心比心，別因一時疏失波及孩童安全。