〈北部〉延宕2年 苑裡南區工業區闢路動起來

2016-09-08

〔記者蔡政珉／苑裡報導〕位於苑裡鎮房裡里的南區工業區五之二、之三號都市計畫道路，從一○三年底動土後，工程卻遲未動工，期間又歷經原廠商因遲遲無法進場施作，終止契約，命運多舛，地方人士憂心將衝擊未來苑裡鎮經濟發展。縣府工務處則說，昨天都計道路工程已招標出去。

都計道路用地未取得 動土不動工

縣府工務處說，由於五之二、之三號都市計畫道路原本是私有地，必須經過公聽會、協議價購等程序，期間又面臨部分地主有異議，工務處無法強行進場施工，否則恐引發民怨，只好依法向內政部提出徵收計畫，雖然過程都在動土之前就著手，但因內政部近來對用地徵收較嚴謹，導致廠商於半年內無法進場施工，決定終止契約。

縣府︰工程標出 將積極聯繫施工

不過，延宕許久終於傳來好消息，今年上半年內政部審議用地取得終於通過，五之二、之三號都市計畫道路等了近兩年，工程昨天順利標出；縣府表示將積極與廠商聯繫，通知進場施工，滿足鄉親期待。

「總算傳來好消息！」縣議員劉秋東說，由於道路一直無法動工，工業區動線不能完整貫通，就無法吸引廠商投資進駐，不能增加地方就業機會。

「沒有產業投資就缺少經濟活水。」劉秋東表示，如果工業區因為道路問題一直空著養蚊子，將失去當初地方及縣府努力招商美意，影響地方經濟，希望未來施工順利，早日完工。

苑裡鎮南區工業區占地約二十七公頃，五之二、之三號道路開闢工程長約九百六十五公尺、寬十二公尺，位於苑裡鎮中山路以東、台鐵縱貫海線以西，總經費約兩億兩千五百萬元，在前縣長劉政鴻任內動土。