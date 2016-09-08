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〈北部〉表揚奧運銅牌射手 竹市府挺運動員
2016-09-08
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市女兒譚雅婷、林詩嘉在里約奧運為台灣女子射箭隊射下睽違十二年的奧運銅牌，新竹市長林智堅昨天頒贈「新竹之光」及「金牌教練」匾額給兩位選手及教練倪大智，感謝選手與教練為國家的付出。林智堅也說，市府將做運動員最堅強的後盾，不只增設「卓越教練」獎勵金，也將積極協助選手申請專任教練，期盼留住體育人才。
林智堅說，今年是新竹市體育界豐收的一年，林詩嘉、譚雅婷不只替國家射下睽違十二年的奧運銅牌，更是新竹縣市自一九八二年分治後的第一面奧運獎牌，為竹市體育界寫下歷史新頁。
「讓運動選手有安心的未來！」林智堅說，市府從選手培訓，再到上場比賽一路相挺，給予獎勵金補助，會做運動員「最堅強的後盾」，更提供選手升學與就業上的支持，協助頂尖運動人才，讓選手的生涯規劃與就業管道免煩惱，留在家鄉服務。
林智堅說，從朝山國小到富禮國中，射箭隊「從無到有」的過程，見證射箭項目在新竹市的發展，證明只要偏鄉小學的體育設施整修好，就有機會讓孩子獲得最大的成長。市府未來會持續挹注經費，提供選手及教練最佳環境，讓體育運動在新竹市扎根茁壯。
對於生涯規劃，譚雅婷表示，目前仍有目標想達成，希望未來能在奧運賽事上，拿下個人金牌，為運動生涯再創高峰；林詩嘉則說，未來不排除留在竹市當專任教練，傳承射箭運動。
林智堅除頒發匾額外，還邀請網路知名畫家牛奶人依據倪大智、譚雅婷與林詩嘉在里約奧運賽場的英姿及神韻，繪製三人Q版圖像，送給三人留存紀念，三人都說，是最有意義的紀念品。
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