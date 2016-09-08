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〈北部〉屏東農漁產來新竹 潘孟安下廚促銷

2016-09-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕屏東縣長潘孟安扮巧婦為新竹市民做好料理，推廣屏東縣優質農產，包括海鱺魚、牛蒡、愛文芒果、紅藜及豬肉等，讓新竹市副市長沈慧虹都大讚，直說，現在不用跑到屏東縣，在竹市就可買到新鮮屏東農特產，是縣市農產合作典範，更是產地直銷的新通路。

「尚青的屏東農漁牧產都在這！」潘孟安與沈慧虹、媽媽魚執行長王偉旭、董事長黃見駱，一起換上圍裙、戴上廚師帽，化身大廚烹調屏東無毒養殖的海鱺魚，現場香味四溢，讓人食指大動。

沈慧虹說，感謝縣長潘孟安大力行銷屏東的優質農漁特產，拓展北部銷路，以及媽媽魚超市提供銷售平台，讓新竹市民不用遠赴屏東，也能夠就近購買。

屏東縣長潘孟安說，新竹市的消費能力高居全台第一，市民對健康食材需求大，這次精選十多種產品在媽媽魚超市販售；也感謝市府，讓屏東的特色農漁產品，有機會介紹給新竹市民。

潘孟安說，屏東縣有好吃的水果，像蓮霧、蜜棗、鳳梨及芒果，漁產品則有黑鮪魚、石斑、海鱺、黃金錩，這些農漁特產除美味，縣府也積極推動水產品的「產銷履歷」與「產地證明」雙認證，只要手機一掃QR Code，就可清楚知道產地來源，為民眾食品安全把關。

市府產發處表示，這次屏東縣推薦的品項，在農產部分，有檸檬、火龍果、珍珠苦瓜、牛蒡，還有加工製成的牛蒡茶、牛蒡脆片、牛蒡香鬆及牛蒡麵，另市面少見的「紅藜」，是台灣特有種植物，纖維含量是地瓜的七倍，鈣質是牛奶的七倍，營養價值高，可製成穀粉及加工成餅乾。

畜產方面，則引進獲神農獎的屏東知名品牌「家香豬」豬肉製品；水產方面，屏東的海鱺魚產量是全國之冠，含大量高蛋白，想品嘗屏東健康美味農特產品，得把握機會了。

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  • 屏東縣長潘孟安（右二）與新竹市副市長沈慧虹（左二）一起推銷屏東的特色漁產，在新竹市就可買到。（記者洪美秀攝）

    屏東縣長潘孟安（右二）與新竹市副市長沈慧虹（左二）一起推銷屏東的特色漁產，在新竹市就可買到。（記者洪美秀攝）

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