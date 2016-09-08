〈北部〉台鐵內灣線居民 爭取不改點

2016-09-08

盼如北海道為一人留站

〔記者黃美珠／竹縣報導〕網路盛傳日本北海道JR石北線的上白滝車站為了一個女學生上學需要，延遲一年廢站。台鐵內灣線有無可能為了一隻手數得清的固定乘客，在下個月中以後持續深夜十點四十分發車入內灣？新竹縣府昨天下午聯合國民黨立委林為洲、議員張志弘和台鐵協商，地方同聲一氣不同意內灣線首、末班車改點，但台鐵仍將朝既定方向規劃。

會議由林為洲、張志弘與縣府交旅處處長李銷桂聯合主持，地方都希望維持每天清晨五點卅五分內灣線首班從內灣火車站發出，每天深夜十點四十分從新竹開出的末班車，可以在十一點卅八在內灣站停靠。而不是台鐵版計畫下個月廿日以後，首班將從竹東站發車，末班也停靠竹東站。

台鐵：考量工時 全台減班

率隊出席的台鐵局運務處副處長彭坤炎說，近來台鐵工會爭取合理工時，他們依序檢討貨運、包含深夜清晨時段的離峰列次，讓同仁可以充分休息，且一併挪出凌晨零點到五點空檔供養護。減班和縮短列車行駛區段計畫全台皆然，平溪、集集線也都如此。

張志弘說，橫山三萬人、尖石常住也有八千人。很多人靠內灣線通勤上學、上班。復駛後的內灣線一天只有十七到十九個班次，其中兩班只開到九讚頭，能直達內灣的也僅六班，這已經讓他不滿，現在還要改點。

橫山村村長黃誠杰一度建議，不然兩班各自慢或快十分鐘發車，就可以滿足台鐵員工合理工時的要求。內灣村長林煥松則感性提起日本北海道的JR石北線都能為一個女學生繼續發車，我們的內灣線卻要不顧橫山、尖石鄉親的基本通行需求？

林為洲調查內灣線末班車上的固定乘客，發現一名不會開車、騎車的外配，每天在竹市百貨公司忙完清潔工作後，必須仰賴這班車回家。另名補習中的女學生，還有一名補習班的事務員，都天天搭乘。

林為洲要求台鐵，除非在十月廿日以前完成這幾名固定乘客的訪視，了解他們有無替代的交通方案，如果都沒有，台鐵評估在竹東火車站配套提供接駁機制，否則他也不同意內灣線首末班車改點。