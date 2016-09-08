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〈北部〉竹東河濱公園 發現國際特稀有「綬草」

2016-09-08

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣環保局表示，獲環境教育設施場所認證的竹東河濱公園生態豐富，而且最近還有人在草叢裡找到被「瀕危野生動植物物種國際貿易公約」列為特稀有植物的「綬草」，可以說是當地生態保育成功的最佳見證。

環保局表示，綬草為少數可生長在人類活動範圍的蘭科植物，花瓣為紫紅色或白色，花型玲瓏細緻，散發淡淡清香，因花朵結構排列的型態如同受獎勳章用的綬帶而得名，花期為二月至五月，恰逢清明節前後，所以又名「清明草」，花瓣如青龍盤纏柱上般盤繞於花柱上，根形狀與人蔘相似，因此也被叫做「盤龍蔘」、「青龍蟠柱」等俗稱。

不易生長又遭濫採 面臨絕種

環保局強調，綬草外型與雜草相似，常被誤當雜草除去，而且它對生長環境要求較高，不易生長，加上過去被認為有中藥藥性，遭人過度濫採，造成綬草面臨絕種的危機，目前已鮮少看到野生綬草，不久前在竹東生態公園舉辦的弱勢團體環境教育夏令營，營隊師生意外發現粉紅的神秘植物，後來查出就是被「瀕危野生動植物物種國際貿易公約」列為特稀有植物的「綬草」，大家都相當開心。

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  • 新竹縣竹東鎮河濱公園發現國際特稀有植物「綬草」。（新竹縣政府環保局提供）

    新竹縣竹東鎮河濱公園發現國際特稀有植物「綬草」。（新竹縣政府環保局提供）

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