〈北部〉地景藝術節明登場 17天交管

2016-09-08

當地居民要憑證進出

〔記者李容萍／新屋報導〕為期十七天的「桃園地景藝術節」，明天起在新屋區觀海路、綠色隧道及八德區埤塘公園登場，市府在新屋區主展區沿線劃設交通管制區，當地居民要憑證進出，平日上午十點至下午六點、例假日上午九點至下午六點，外地的汽、機車禁止進入。

在新屋區主展區，活動期間禁止車輛進出、停車，禁行車輛路段包括綠色隧道沿線（觀海路、中山西路三段交叉路口至觀海路一段、福興宮交叉路口止）；禁止停車路段包括永安漁港、福興宮、觀音區桃科停車場周邊道路、台六十一線（桃科二路以南至新竹縣界）。

交通局預期活動期間車多壅塞，建議民眾搭免費接駁車到會場，五條免費接駁車路線如下：永安漁港往返福興宮（紅線）、永安漁港往返桃園科技園區停車場（綠線）、永安漁港經新屋區公所往返高鐵桃園站（藍線）、台鐵楊梅站經台鐵富岡站往返永安漁港（黃線）、台鐵桃園站往返八德埤塘公園（棕線） ，平日接駁時間從上午十點至下午六點（廿分鐘一班） 、例假日接駁時間是上午九點至下午六點（十五分鐘一班）。

五條免費接駁車

自行開車的民眾，在永安漁港南堤停車場有三百廿個停車格，桃科停車場有一千三百個停車格，八德警分局對面也新劃二四五個停車格。