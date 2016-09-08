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〈北部〉機捷拚年底通車 議員批政治考量
2016-09-08
指有美化缺失數據之嫌
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園大眾捷運公司總經理陳凱凌昨到市議會說明機場捷運測試情形，多位國民黨籍議員質疑今年底趕著通車充滿「政治考量」，四五二二項缺失竟在半年內大幅縮減到二百多件，有美化數據之嫌；陳凱凌澄清說，缺失改善迅速是英國西門子參與改善，未來機捷通車仍要符合大眾捷運法規定，不會有「先通車、後續達標」的事。
市議員黃敬平質疑說，桃捷公司在半年前還洋洋灑灑列出多達四五二二項缺失，怎麼可能半年內就大幅改善？市議員徐其萬質疑美化數據反而影響通車安全，當初測試最嚴重問題是列車抓不到訊號，如今真的改善嗎？
市議員黃婉如表示，民進黨當初指責機場捷運問題一籮筐，但執政後就大幅改善完成，難免讓人有「政治考量」的聯想，桃園捷運公司累積虧損達五成，她擔心有倒閉之虞，建議桃捷爭取台北市、新北市增資。
桃捷：通車前須達99％穩定度
桃捷公司董事長劉坤億表示，當初的四五二二項是指缺失工單，概括分為三十六大類問題，經過半年改善後，已解決四千三百多張工單問題，目前只剩二十五大類、二百多張工單有問題；此外，去年十月測試時，每十萬次有七十四次抓不到訊號，如今已降到兩次，未來通車必須達到九十九％穩定度要求，桃捷公司會嚴格把關，至於資金問題，目前尚不需增資。
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