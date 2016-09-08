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〈北部〉新明市場冷氣驗收完跳電 議員罵離譜

2016-09-08

市長指發包前就出問題 幫忙善後

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會昨開會，民進黨市議員范綱祥、黃傅淑香、蔡永芳批評說，民進黨執政快兩年了，但公共工程品質未見改善，民眾抱怨連連，黃傅淑香以中壢區新明市場工程為例，冷氣設備驗收在隔天就跳電，有夠離譜，難怪民眾向她抱怨「換什麼黨都一樣」；市長鄭文燦表示，新明市場是之前發包就出問題，市府以負責任的態度處理善後，換黨後的工程品質會更好。

議員指民眾抱怨 換什麼黨都一樣

范綱祥表示，市府「工程施工查核小組」連續五年被評鑑優等，但民眾卻感受不到，政府依採購金額優先查核大型工程，但人民感受最深的人行道、自行車道卻被忽略了，以桃園區三民路為例，坑坑洞洞的工程品質讓人不敢領教。

黃傅淑香也舉新明市場等多項工程為例說，民進黨執政後，她常被民眾追著跑，民眾向她抱怨「換什麼黨都一樣」，讓執政黨議員深受壓力；蔡永芳也說，承辦人員一問三不知，難怪工程品質不佳。

副市長允增加小型工程抽驗比例

副市長王明德表示，以往抽驗工程主要是以結構安全、大型建築為主，以大樓工程為例，市府重視的是樑柱安全結構，反而不重視窗戶漏水等細節，但漏水才是民眾最關切的事，未來會針對民眾具體感受的小型工程也增加抽驗比例。

另外，桃園市約有十五萬盞路燈，至今沒有完整的路燈編號，市議員徐其萬批評說，民眾通報路燈故障，承辦人員竟要求民眾綁紅布條做記號；市議員郭麗華也抱怨說，升格前，路燈報修到公所只要三天就完成，如今至少要一星期，甚至還拖到一個月，效率變差了。

工務局代理局長黃治峯表示，正在進行路燈編碼，兩萬多盞水銀燈在更換為LED路燈時已同步編碼，其他路燈編碼預計兩年內完成，路燈故障通報都有維修標準流程，如果只是更換燈泡，四小時就可完成，目前最大問題是線路老舊，造成路燈閃爍，會逐年編列預算改善。

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  • 議員范綱祥指桃園區三民路人行道破損情形嚴重。（記者謝武雄攝）

    議員范綱祥指桃園區三民路人行道破損情形嚴重。（記者謝武雄攝）

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