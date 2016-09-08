〈北部〉高中職免學費補助 市府不排富
〔記者陳昀／桃園報導〕教育部實施「排富」的高中職免學費政策，桃園市政府取消排富、加碼補助，只要學生在桃園市設籍一年以上、家中有兩名（含）以上子女，不受家戶年所得一四八萬以下的限制，公私立高中職皆可申請免學費補助，包含就讀外縣市高中職的桃園籍學生；市府教育局統計，一○五學年度，全市共有七千六百名學生符合加碼補助資格，補助款逾七千三百萬元。
齊頭式補助 外界質疑衝擊財政
對於市府取消排富，外界也有質疑的聲音，認為納稅錢應該花在刀口上，不分貧富的「齊頭式」補助，市府樂當「耶誕老人」已衝擊財政；對此，市府教育局解釋說，教育部的國教政策本來就以高中職全部免學費為目標，因中央預算有限才排富，但仍漸進式地朝免學費方向前進，桃園市考量財政能力與補助人數所需經費，所以加碼補助，這也可鼓勵市民生育、降低少子化的衝擊。
配合十二年國教實施，教育部從一○三學年度起實施高中職免學費政策，公立、私立高職或五專前三年學生，完全免學費；高中普通科學生則限制家戶年所得必須低於一四八萬元，公立學校學生可免繳六二四○元學費、私立學校學生可免繳二萬二千八百元學費，但雜費仍須自付，希望鼓勵學生「適性就學」，選讀學校時不受家庭經濟因素、學費而影響。
設籍滿一年 有兩名子女以上均可申請
對此，市府決定取消排富、擴大加碼補助，教育局指出，家戶年所得超過一四八萬元者，只要持續設籍桃園市滿一年、家中有兩名（含）以上子女，不需同時在學，只要其中一人就讀高中普通科，也享有學費全額補助。
教育局說，一○四學年度第二學期，桃園市有七萬兩千多名高中職學生申請補助，補助金額達十一億元；桃園市教育局自辦的擴大補助，補助金額達四千八百萬元，符合資格的學生有五一一二人，其中二一八名桃園籍的學生在外縣市就讀高中職，同樣提供補助。
教育局提醒，這項補助是「申請制」，必須在學期初向校方申請，若已繳清學費，可向各校教務處註冊組申請，資格審查通過後將可退費，教育局也要求各校主動協助學生，減輕家庭經濟負擔、落實教育機會均等。
吳姓家長的女兒是私立高中一年級新生，她說，市府這項美意減輕家長負擔；謝姓家長反對取消排富，表示公帑應該花在刀口上，經濟較富裕的家庭不該享有學費補助。
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標題：〈北部〉高中職免學費補助 市府不排富
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