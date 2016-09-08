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〈中部〉車輪前後被放眼鏡手機 疑「碰瓷」詐騙

2016-09-08

〔記者湯世名／彰化報導〕中國「碰瓷」歪風吹到台灣？彰化縣花壇鄉一名蔡姓男子，開車載小孩上學時，發現轎車左前輪前後被放置眼鏡、手機，懷疑是中國「碰瓷」的詐騙手法，拍照後把眼鏡、手機挪到路旁，再開車離去，並PO網要大家注意；警方獲悉派員到場，已不見眼鏡、手機，呼籲蔡男與警方聯繫，以釐清案情。

「碰瓷」原為中國北京俚語，指騙徒故意讓他人摔壞假貨，並要求以高價真品或高額金錢賠償的詐財行為，後來泛指故意製造假車禍敲詐、勒索車主的行為。

蔡男在臉書社團「花壇人俱樂部」PO照指出，前天上午，他開車送小孩上學，之後回到花壇鄉中正路停車處要取車時，發現轎車左前輪前方有一副眼鏡、後方有一支手機；由於停車時並沒有，懷疑遇到「碰瓷」。

蔡男PO照呼籲鄉親注意，引發網友熱議。

彰化警分局花壇分駐所所長游錫明指出，警方獲悉後立即派員到場，但眼鏡、手機都已不見蹤影，若民眾所指為真，放置眼鏡、手機者若有出面索討金錢之行為，已涉嫌觸犯詐欺罪嫌，呼籲蔡男提供相關訊息，以利釐清案情。

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  • 轎車的左前輪前方被放置眼鏡，後方被放置手機，車主懷疑是「碰瓷」詐騙手法。（翻攝自臉書花壇人俱樂部）

    轎車的左前輪前方被放置眼鏡，後方被放置手機，車主懷疑是「碰瓷」詐騙手法。（翻攝自臉書花壇人俱樂部）

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