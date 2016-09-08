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〈中部〉假換電表真詐財 偵查隊長母上當

2016-09-08

〔記者曾迺強／嘉義報導〕曾姓詐騙慣犯鎖定獨居老人或日間子女外出工作的長者，向他們誆稱更換老舊電表，誘騙材料費後隨即離去；5、8月各有一名被害人，其中一人是嘉義縣警察局某分局偵查隊長的母親。警方調閱監視器影像偵辦，前晚在嘉市某日租套房逮獲曾嫌，昨將他依詐欺罪嫌移送法辦。

台電嘉義區營業處業務副處長許一女強調，台電承包商一定會穿制服、攜帶工作證供辨識，更換電表及屋內線路檢查不會另外收費，這是今年首次聽聞有人假冒台電員工詐騙民眾，將加強宣導，以免用戶受害。

被害人家屬表示，曾嫌5月到民雄鄉家中向77歲母親誆稱電表老舊，需自費3千元更換，但他母親表示無法一次付清，曾嫌承諾先支付800元訂金就能換電表，孰料他收完訂金就「落跑」；老婦向家人提及此事，才知被詐騙。

警方調查，曾嫌（60歲）有詐欺及侵占前科，看到老人家屋外有監視器，會遮住所騎機車車牌，以躲避警方查緝；曾嫌被逮後，一度抱怨「只為800元就報案」，認為被害人小題大作，事後得知被害人兒子是偵查隊長，只好乖乖認罪。

警方說，擴大追查後發現，上月嘉市東區有一名70歲老婦，被相同手法詐騙9千元，呼籲其他被害人出面指認。

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  • 曾嫌騎乘機車到長者家中詐騙，警方呼籲受害人出面指認。（記者曾迺強翻攝）

    曾嫌騎乘機車到長者家中詐騙，警方呼籲受害人出面指認。（記者曾迺強翻攝）

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