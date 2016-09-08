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〈中部〉看綜藝節目錄影 鹹豬手連襲2女
2016-09-08
色男判刑7月
〔記者顏宏駿／彰化報導〕知名電視綜藝節目《綜藝大集合》到員林市衡文宮錄影，現場擠得水洩不通，一名張姓男子竟趁機對身旁兩名妙齡女子伸出「鹹豬手」，兩女不堪受辱報警抓人，檢方偵辦後將張男起訴。彰化地院審理時，張男雖矢口否認伸鹹豬手，但法官依意圖性騷擾等罪嫌，合併判處他有期徒刑7月、得易科罰金。
判決書指出，前年10月22日，由胡瓜主持的電視節目《綜藝大集合》到衡文宮錄影，一名受害女子（甲女）下班經過，停下來看熱鬧。甲女拿出手機拍攝，突然感覺腰側、臀部、大腿上緣被人摸了一把，她轉頭瞪了張男一眼，向旁邊阿婆要求換位置遭拒，張男一陣冷笑，又對她狂摸，她再瞪對方一眼才離開現場；事後見到一名大哥，告知先前遭遇。
此時，又傳出另一名女子被摸胸部，且是同一人所為，該名大哥立即報警處理，警方將張男逮捕後移送法辦。檢方偵辦，認為張男對兩名女子的行為，已構成性騷擾防治法第25條規定之「性騷擾」，將他提起公訴。
彰化地方法院審理時，張男一再否認犯行，但法官向電視台調閱當天錄影畫面，發現兩名女子不斷有閃避動作，並向旁人求救。法官認為，兩名女子互不相識，且與張男無冤無仇，不可能聯合加以陷害，認定張男確實有性騷擾行為。
法官也指出，張男利用人多時對被害人侵犯，事後又假裝沒事，到法庭還稱自己輕度智障，其實在行為當下都有判別能力，分別判處他有期徒刑4月、4月，合併執行有期徒刑7月、得易科罰金，全案仍可上訴。
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