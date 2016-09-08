〈中部〉郵局買喜憨兒月餅 送弱勢學童

2016-09-08

〔記者李忠憲、張軒哲／台中報導〕「我好想吃月餅喔！」來自翁子國小三年級的陳姓、賴姓兩位小朋友，因家境不允許，中秋節沒有月餅可吃，昨日代表學校，受邀參加台中郵局舉辦的「愛心喜捨助憨兒 月餅惠贈弱勢童」活動，在台下等待許久的他們，拿到喜憨兒基金會的月餅開心不已，並說將與父母及爺爺奶奶一起分享。

台中郵局今年第四年與喜憨兒基金會合作，認購基金會一千一百多盒中秋月餅，贈送給台中市國中、小弱勢學童。昨日上午在豐原舉辦捐贈儀式，送給豐原、后里區共十五所學校以及偏鄉部落學童，讓他們中秋有濃濃團圓味。

喜憨兒基金會公共事務處處長胡玉芳感謝台中郵局支持，她表示，喜憨兒基金會廿一年，幫助超過一千名喜憨兒，感謝社會大眾支持。

活動中，翁子國小代表是三年級陳姓及賴姓兩名同學，兩人對月餅十分期待。賴童說，因家裡經濟狀況不好，中秋節不會買月餅，他記得念幼稚園時老師曾買來分給同學才有吃到；他拿到月餅後，會跟家人一起分享。陳童也說，她很期待拿到月餅，拿到後會請沒同住的爺爺、奶奶一起吃，因為爺奶很疼愛、照顧她。

另外，大安區農會昨日發起「愛在中秋．安農香腸送愛心」公益活動，近半個月募集約六百包安農香腸，捐贈給兩百戶弱勢戶，由大安區農會理事長黃明榮捐贈香腸給區長周琇茹。