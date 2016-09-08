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〈中部〉銀髮族要上學 舊新光國小變長青學苑

2016-09-08

不滿原長青學苑縮減名額

〔記者何宗翰／台中報導〕太平區長青學苑因招生方式改變，保障四分之一新生名額，導致舊生不滿名額縮減抗議，市議員李麗華昨天到舊新光國小會勘，認為太平六十五歲以上的長輩有一萬八千多人，應在北太平新增據點，而非縮減名額。市府教育局表示，舊新光國小已閒置兩年，會尊重民意，全力支持。

「增設長青學苑、我們要上學！」數十名長輩昨天聚集在舊新光國小前舉牌、喊口號，爭取「受教權」。李麗華表示，寧願多一所長青學苑，少一家安養中心，過去幾年長青學苑由曉明女中規劃課程，已經成為不少長輩的心靈寄託，招生制度改變後，會擔心自己之前學習的都浪費掉，也從此在家裡閒晃變得老而無用。

太平區公所社會課表示，由於過去舊生一上就是十多年，新生比例偏低，有很多民眾反映也想要參加卻沒機會，今年才改為一年一抽，保障四分之一新生名額，給其他想讀的人機會。

李麗華說，太平區長青學苑目前滿招也只能容納一千兩百多人，既然有此需求，不如把餅做大，將原本規劃為托老、托幼用途卻閒置養蚊的舊新光國小，改為長青學苑來活用。

北太平新增據點教局支持

市府教育局國小教育科表示，目前舊新光國小尚有六棟有使用執照的校舍，如果太平區公所能夠和里民達成共識，做為長青學苑使用的話，教育局會全力支持；昨天會勘發現校舍狀況良好，唯獨缺乏無障礙設施，對於行動不便的長輩比較不方便，也許未來可以增設，或請志工人力投入來協助長輩上下樓。

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  • 「增設長青學苑、我們要上學！」數十名長輩昨天聚集在舊新光國小前舉牌、喊口號，爭取「受教權」。（記者何宗翰攝）

    「增設長青學苑、我們要上學！」數十名長輩昨天聚集在舊新光國小前舉牌、喊口號，爭取「受教權」。（記者何宗翰攝）

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