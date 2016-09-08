〈中部〉《一例一休》企業要雙贏 勞團籲只訂大方向

2016-09-08

勞動部釋疑 廠商發問踴躍

〔記者何宗翰／大里報導〕一例一休是什麼？週休二日如何落實？公司、勞工一頭霧水！立委何欣純昨天在修平科技大學召開座談會，邀請勞動部、經濟部長官到場，以淺顯的方式說明《勞動基準法》的修正與一例一休如何落實，來自烏日、大里、太平、霧峰的五十多名廠商代表到場，發問踴躍。

「訂單已經很難拿了，拿到訂單以後，如果因為國內法令的修改，無法加班完成訂單，這樣的修法根本幫倒忙！」何欣純指出，這是很多廠商共同疑問。

勞動部簡報指出，修法是為了落實週休二日，修法前規定「每七日至少一日休息為例假」，但雇主若刻意安排前五日單日排班少於八小時，星期六勞工就有可能被要求上班。修法後每七日至少二日休息，勞工若是休息日被要求上班，就視為加班，會計入延長工時總數。雇主不能要求勞工於例假日上班，除非遭遇天災、事變或突發事件。

簡報指出，一例一休是為了勞資雙贏，增加勞工休息日出勤的加班費，降低雇主要求休息日加班誘因，工時安排上休息日出勤納入延長工時總數四十六小時計算，可避免雇主濫用，並提高休息日加班費，使雇主成本增加，降低要求勞工出勤誘因。

如修法完成，勞工全年的例假、休息日及國定假日，將增加為一百一十六天。

勞動部表示，不要連續工作超過六天的原則，可在特殊情況下允許調整，例如載客的客運業、屠宰業因年節因素、民生相關可例外；工作地點偏遠的，例如在山上一趟回家不方便的；工作性質特殊的，例如在國外當導遊、記者奧運採訪、船員等可例外，其他則每七天一定要一天例假或休息日，最多連續工作六天。

何欣純表示，中部傳產業在世界產業鏈中佔有一席之地，機械、工具機、手工具、汽車五金零件，後面有密密麻麻的加工體系才足以撐起產業鏈，很多都是幸福企業、良心企業，在大環境艱困的情況下，競爭很辛苦，還要面對政府種種新政策；「一例一休」將是立法院下個會期的修法重點，希望藉此多聽聽在地企業、勞工的心聲。

企業代表批評 勞動部管太多

〔記者何宗翰／大里報導〕「一例一休」中小企業座談會中，企業代表重砲批評，認為勞動部管太多，資方、勞方不用搞得這麼對立，以前台灣是四小龍，現在是四小蟲，過勞死的都是科技業，卻把責任加到中小企業身上，現在三萬多元薪資，要請作業員都請不到人，「全部改用機械手臂，吃虧的還是勞工！」

何欣純指出，別的政黨提出的「二例假」更不具彈性，將導致代班機制失去彈性、人力調度與排班困難的情況，一例一休就是留一天的時間加班，但是現在微利時代，加班費讓人事成本提高很多，製造業事實上都是出口、外銷為主，在時間上有壓力，趕訂單的情況是不是也可以加入一個例外，給中小企業調整淡旺季的空間？

何欣純表示，勞基法是基本對勞工保障，但現在勞檢卻常為了枝微末節開罰，例如她的選民中有家庭工廠，只有父母及兒子三人，卻曾因為沒有打上下班卡被罰錢，真的是管太過了；另外也有工廠員工福利很好，提供考績獎金、年終獎金、國外旅遊要留住員工，卻因為班表上少幾個簽名就被罰幾萬塊，期盼「要雙贏不要刁難！」

不少企業代表反映，增加勞工休息日出勤的加班費，雇主只能補足更多的人來避免加班，但現在少子化，加上有無念大學都一樣，勞工來源量少質差；勞工有月薪日薪時薪，休假也沒有錢，工時減少沒有加班費，員工只好去打工付房貸、車貸，不會比在公司加班薪水高，等於扼殺勞工權利，把廠商勞工管死死。

「最低工資不斷提升，其實都是幫外勞加薪，本勞是享受不到的！」有廠商反映，有本事的企業都已經轉往東南亞，照顧在地勞工的企業卻屢遭法令限制，沒有投資意願、外資不願意進來，經濟就不會好起來；土地政策沒有改變，地價越來越高，工廠無法擴張、持續發展，最後等這一代老闆老了，也只有收廠一途，對整體經濟也不利。

勞團：工會與資方協調細節

〔記者蘇金鳳／台中報導〕多個勞工團體表示，台灣勞工工時是世界最長的國家之一，勞工會要求將休假問題明白訂在法律中，在於資方無法設身處地替勞方著想，勞工害怕無法休假，才會要求立法，但因各行業各有特性，認為勞動部只要訂大方向，休假問題由工會跟資方協調，沒有工會則依法實施休假，就可為資方勞方解套。

漢翔企業工會理事長左耀南表示，台灣工時過長是事實，在廣大勞工過勞、工作時間過長的情形下，才會修改勞基法，不過台灣政府立法都喜歡聽學者意見，但畢竟是理論，很多產業性質不同，不能一體適用。

左耀南表示，為何勞工團體要求要將休假立法，就是因為怕資方會為了省錢，不讓勞工休假，勞基法立下週休二日，但因每一產業性質不同，問題就產生。

左耀南認為，勞動部對於休假只要訂一個大方向，細節交由工會與資方談，可藉以強迫企業要同意公司員工組工會，雙方可談出資方及勞方都可接受的休假方式，工會因為有工會法的保障，就不會怕資方清算，若沒有工會則依勞動部的規定來休假，或者幾個企業員工組一個工會，來與資方對談。

台中市環保工會理事長趙乙澤表示，他之前已多次向過去的勞委會、現在的勞動部反映，一個勞基法不可能適用於三百六十行，因為每個產業的屬性不一。

趙乙澤也認為，政府應鼓勵每一個企業組工會，因為工會最了解公司的屬性，有些公司在特殊的日子無法週休二日，像屠宰業、運輸業，休假問題就可交由工會跟資方談，讓雙方可解套。