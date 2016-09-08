| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 9/16開賣！iPhone7台灣售價24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉寬放敬老金挨轟 縣長反擊

2016-09-08

指稱比鄰近縣市發的金額少

〔記者張協昇／南投報導〕針對有媒體引用網友報導，指南投縣今年放寬重陽節敬老禮金發放門檻，係亂花錢討好選民，縣長林明溱昨在議會臨時會憤慨指出，鄰近縣市敬老禮金不是發兩千元就是三千元，南投只發一千元，縣府為了表達敬老心意並根據議員提案，才決定比照其他縣市放寬至六十五歲，不知民進黨南投縣黨部為何反對？希望外界要有是非觀念，不要為反對而反對。

議員稱民進黨為何不批嘉縣

蔡宜助、簡景賢等多位議員則除表達支持縣府外，強調連負債比南投多的嘉義縣，敬老禮金都發三千元，嘉義縣係民黨執政，民進黨為何不去抨擊嘉義縣政府亂花錢，簡直是雙重標準，並指民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷並非縣議員，卻長期住在議會，還在臉書上簡介指自己是議會首席執行官，要求議長處置。

民進黨籍議員稱未反對寬放

民進黨籍議員廖梓佑、許阿甘、賴燕雪及張志銘等人則指出，民進黨向來重視老人福利政策，他們並未反對放寬發放敬老禮金的門檻，至於曾琮愷個人行為，與議會民進黨團無關。

曾琮愷稱只是轉貼媒體報導

曾琮愷表示，他只是將媒體有關報導轉貼而巳，且報導中也沒有民進黨議員或民進黨南投縣黨部人員表達反對意見，林縣長等人指控根本是無中生有，栽贓抹黑，至於他因業務需要暫住議會研究室，也是經過現任民進黨縣黨部主委陳昭煜議員的同意，目前已另找新的住宿地點，臉書上的議會首席執行官字眼，也已撤除。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
《一例一休》企業要雙贏 勞團籲只訂大方向

勞動部釋疑 廠商發問踴躍一例一休是什麼？週休二日如何落實？公司、勞工一頭霧水！立委何欣純昨天在修平科技大學召開座談會，邀請勞動部、經濟部長官…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：〈中部〉寬放敬老金挨轟 縣長反擊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.