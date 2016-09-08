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〈中部〉寬放敬老金挨轟 縣長反擊
2016-09-08
指稱比鄰近縣市發的金額少
〔記者張協昇／南投報導〕針對有媒體引用網友報導，指南投縣今年放寬重陽節敬老禮金發放門檻，係亂花錢討好選民，縣長林明溱昨在議會臨時會憤慨指出，鄰近縣市敬老禮金不是發兩千元就是三千元，南投只發一千元，縣府為了表達敬老心意並根據議員提案，才決定比照其他縣市放寬至六十五歲，不知民進黨南投縣黨部為何反對？希望外界要有是非觀念，不要為反對而反對。
議員稱民進黨為何不批嘉縣
蔡宜助、簡景賢等多位議員則除表達支持縣府外，強調連負債比南投多的嘉義縣，敬老禮金都發三千元，嘉義縣係民黨執政，民進黨為何不去抨擊嘉義縣政府亂花錢，簡直是雙重標準，並指民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷並非縣議員，卻長期住在議會，還在臉書上簡介指自己是議會首席執行官，要求議長處置。
民進黨籍議員稱未反對寬放
民進黨籍議員廖梓佑、許阿甘、賴燕雪及張志銘等人則指出，民進黨向來重視老人福利政策，他們並未反對放寬發放敬老禮金的門檻，至於曾琮愷個人行為，與議會民進黨團無關。
曾琮愷稱只是轉貼媒體報導
曾琮愷表示，他只是將媒體有關報導轉貼而巳，且報導中也沒有民進黨議員或民進黨南投縣黨部人員表達反對意見，林縣長等人指控根本是無中生有，栽贓抹黑，至於他因業務需要暫住議會研究室，也是經過現任民進黨縣黨部主委陳昭煜議員的同意，目前已另找新的住宿地點，臉書上的議會首席執行官字眼，也已撤除。
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