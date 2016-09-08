〈中部〉跆拳兄妹奪銅金 清潔員父苦栽培

2016-09-08

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕中寮國中一年級女生田孟慈，初生之犢不畏虎，上週在全國少年跆拳道錦標賽，一舉拿到重量級金牌，同校的哥哥田家誠兩年前也在該賽拿到銀牌，兄妹倆很感謝擔任清潔隊員的父親辛苦栽培，而他們也都有共同的目標，除在全中運奪牌，也都希望將來能成為除暴安良的警察。

剛升上國一的田孟慈，去年參加少年跆拳道錦標賽僅拿到銅牌，經過一年的苦練，打敗去年的冠軍一舉奪金，她說，從幼稚園就開始學跆拳道，每晚都到楊育峻教練的道館練習，而這一年特別加強連續踢的練習，能拿到金牌非常興奮。

田孟慈的父親是中寮鄉清潔隊員，工作辛苦但始終認為孩子的教育比什麼都重要，一對兒女都練跆拳道，他也要求兩人功課也得兼顧，品德更是放在第一位。

校長王美香表示，田家兄妹和其他參加跆拳社的學生，兩週請楊教練來教兩小時，練習場地克難，但學生們都很認真，若能有更多經費投入，將幫他們改善場地，並爭取牛奶等營養品，讓他們長得更壯一點。