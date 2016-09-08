〈中部〉天空步道交通打結 2免費停車處紓解

2016-09-08

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市八卦山天空步道爆紅，每逢假日人潮滿滿，附近環境也因車輛違規停車嚴重造成交通動輒打結，彰化警分局為維護巿區道路交通順暢，針對八卦山周遭道路進行交通疏導管制，並加強違規停車取締及拖吊。警方提醒，八卦山風景區設有民族新村及舊培元中學二處小型車免費停車場，並於卦山路沿線設有指示牌，呼籲駕駛人依指示前往停車。

依據縣府的規劃，收費停車場包括有第一停車場（大佛牌樓旁）共可容納八十四輛大小型車輛停放，其中大客車十六輛；國聲電台前的第二停車場則可容納四十三輛小型車；縣立棒球場旁的第三停車場也可容納四十三輛小型車。

至於免費停車場，則有民族新村的眷村舊址（國軍公墓對面巷弄往西走一百五十公尺），可容納二百輛小型車；舊培元中學（卦山月圓餐廳後方），可容納三百輛小型車，呼籲駕駛人依指示前往停車。