〈中部〉喜餅變濟弱月餅 小訂苦衷化大愛

2016-09-08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕喜餅變月餅！上班族美女轉送縣議員賴清美做愛心。

賴清美表示，她先接到這位女子的家人打來的電話，說要把喜餅捐出來照顧弱勢，原本要親自去取並順便表達感謝，沒想到其家人表達會主動拿來。昨天晚上，她與該名女子約在伸港鄉一處宮廟見面，女子獨自開車前來，從車上拿下來廿盒中式喜餅。

賴清美詢問喜餅的細節，這時女子說：「有一言難盡的苦衷」，這時同樣身為女人的賴清美覺得「事情並不單純」，硬生生把原本要祝福的話給吞了進去，只能安慰她「緣份」未到，下一站一定有幸福等著她！

賴清美說，這位美女約廿多歲，長得亮麗動人，捐出的喜餅是「小訂」時，男方提供給女方「拜公媽」之用，她覺得這位美女很堅強，雖然心亂如麻，不因終生大事受挫，就把喜餅丟掉，而是轉送給有需要的人，真的很勇敢！

賴清美昨天把喜餅轉送到弱勢戶的手中，她也希望這位心中有愛的美女，老天爺一定有最好的安排，能夠遇到最適合的伴侶！