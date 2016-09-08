快訊iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 9/16開賣！iPhone7台灣售價24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
〈中部〉雲林電影節 17部好片免費看
2016-09-08
〔記者黃淑莉／斗南報導〕二○一六雲林電影節十四日至十八日一連五天在斗南六八電影館、西螺戲院播映，八國十七部優質好片免費看，縣長李進勇邀請大家中秋節連續假期相招來雲林看電影。
14日晚上斗南揭幕
李進勇表示，開幕儀式十四日晚上六點半在斗南火車站前廣場露天播放「只要我長大」，閉幕十八日在西螺戲院露天播映「我們的那時此刻」，其他影片都在六八電影院播放。
縣府指出，今年電影節以「食、濃、滋味」為主軸，規劃出「食滋味」以飲食為題材，影片有深夜食堂香戀戀銅鑼燒、香料共同國、葡萄酒之路；「濃滋味」以人生百態為主，播放影片四五年、愛上變身情人、維多利亞、進擊的鼓手。
「童趣味」以活潑有趣的動畫為主，播放影片有史努比、動物方城市、憤怒鳥玩電影、怪物的孩子；「台灣味」台灣優質國片，播映影片有五星級魚干女、念念、菜鳥。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
寬放敬老金挨轟 縣長反擊
指稱比鄰近縣市發的金額少針對有媒體引用網友報導，指南投縣今年放寬重陽節敬老禮金發放門檻，係亂花錢討好選民，縣長林明溱昨在議會臨時會憤慨指出，鄰近縣市敬老禮金不是發兩千元就是三千元，南投只發一千元，縣府…
網友回應
熱門新聞
- 樂陞董座當庭改列被告 限制出境出海
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 華語尖兵赴16國 播種台灣文化
- 里約帕運今開幕 健力女將林資惠掌旗
- 即食生鮮蔬果抽驗 2成5含菌恐拉肚子
- 美智庫：中國海警船 南海霸凌鄰國
- 健康充電站─心理衛教講座
- 日玩「手遊」10小時 男大生視茫茫險瞎
- 失業男拒分手 刺死女友再自殘
- 馮明珠任北京故宮顧問 台北故宮澄清：毫無所悉
- 當街強擄女學生意圖性侵 男嫌辯：網友相約車震
- 參訪教堂留言 陳署名台灣副總統
- 三度約談蔡友才 檢辯激烈攻防
- iPhone 7 亮相 高解析度雙鏡頭
- 不買放水買贏球 世足資格賽爆賄聞
- 性侵孫女22次 狼祖父重判10年
- 被警硬當賊 男含恨自殺
- 丹麥為追稅 砸4200萬買巴拿馬文件
- 美大學民調：希拉蕊勝川普2個百分點
- 西島秀俊帥臉走鐘 網友驚：森進一4ni？
- 基隆自行車道標誌亂糟糟 車友霧煞煞
- 嗆「死了你賠得起嗎」母向警道歉
- 楊豊彥接兆豐總座 董事將大換血
- 殷仔「快回來了」！ 估10天內重返大聯盟
- 自由廣場》胡文琦可以再民主進步一點
- 港退選候選人周永勤：北京拿家人要脅
- 亞大女籃》台輕取香港2連勝 兩岸今對決
- 敘國轟炸 「氯」害逾37童
- 富邦2.8億買犀牛 喊出年年爭霸
- 戴佩妮關懷受虐童 MV秀舞功哀嚎被剪光
- 聯發科8月營收258億 創歷史新高
- 一朗首度代打開轟 馬林魚還是贏不了
- 澳洲Q2經濟成長3%
- 扣押百尺資產 投保︰大咖快登記
- 林哲瑄再見轟 慶犀牛易主
- 不靠中客團 南投鳳梨酥名店賣遍海內外
- 負利率蔓延！投資歐洲公司債 還要倒貼錢
- 海基會副董、秘書長 張天欽兼任
- 陳冠宇中繼1局無失分 錯失勝投
- 台鐵中秋疏運搞定 花東實名制訂票延今日
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉雲林電影節 17部好片免費看
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分