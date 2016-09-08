〈中部〉雲林電影節 17部好片免費看

2016-09-08

〔記者黃淑莉／斗南報導〕二○一六雲林電影節十四日至十八日一連五天在斗南六八電影館、西螺戲院播映，八國十七部優質好片免費看，縣長李進勇邀請大家中秋節連續假期相招來雲林看電影。

14日晚上斗南揭幕

李進勇表示，開幕儀式十四日晚上六點半在斗南火車站前廣場露天播放「只要我長大」，閉幕十八日在西螺戲院露天播映「我們的那時此刻」，其他影片都在六八電影院播放。

縣府指出，今年電影節以「食、濃、滋味」為主軸，規劃出「食滋味」以飲食為題材，影片有深夜食堂香戀戀銅鑼燒、香料共同國、葡萄酒之路；「濃滋味」以人生百態為主，播放影片四五年、愛上變身情人、維多利亞、進擊的鼓手。

「童趣味」以活潑有趣的動畫為主，播放影片有史努比、動物方城市、憤怒鳥玩電影、怪物的孩子；「台灣味」台灣優質國片，播映影片有五星級魚干女、念念、菜鳥。