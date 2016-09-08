〈中部〉減廢減碳工法 三合院換新裝

2016-09-08

〔記者廖淑玲／虎尾報導〕前立委王麗萍因酷愛老東西，除將一棟日式宿舍整建為獨立書店虎尾厝沙龍，又將其爺爺建造、有八十年屋齡的三合院以減廢減碳工法重新修復，命名「蓋亞」基地，推動環境永續的台灣新農村革命。

王麗萍指出，蓋亞是希臘神話中的大地女神，在希臘各地廣受崇拜，著名的德爾斐神廟最初是她的祭殿，西方人至今還常以其名代稱地球，被認為是人類的始祖，以此命名老厝就是希望喚起大家關注環境生態。

近年來不再參與政治的王麗萍，全力推動環境永續的台灣新農村革命，除了經營獨立書店，更花了一年的時間重新修復老舊三合院，成了埒內里的新景點。

這座老厝不僅沒有使用新的建材，而且還請來在地藝術家廖信彥，利用回收的廢鐵製作大門，還使用傳統「養灰」抹壁，減廢減碳工法讓人大開眼界，還有人以為要開新的民宿，頻頻詢問。

王麗萍強調，整理修復老厝並不是為了營利，除了發揚先人的精神，也希望體驗傳統農村雖然物資缺乏，卻是創意十足，和地球和平、和諧共存，而不是過度開發及使用。

王麗萍說，蓋亞基地支持有機農業和永續農業，也歡迎有志於此的人一起來扭轉台灣農業，重塑人和土地的感情和關係。