〈中部〉嘉縣拚觀光 張花冠赴越行銷

2016-09-08

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣政府響應中央政府「新南向」政策，縣長張花冠六日率團參加「越南胡志明市國際旅展觀光推廣活動」，以「悅客來嘉」為主題，大力行銷嘉縣多元旅遊風貌。

張花冠與旅展主委、胡志明市旅遊局副局長呂國慶會談，交流雙方旅遊文化，和越南國泰旅遊公司等當地團體交換意見，還跟雄獅、惠康旅行社簽訂觀光合作備忘錄。

張花冠說，越南經濟起飛，愈來愈多人前往旅遊，台灣占有地利之便，因而嘉縣特地來參展，行銷阿里山、奮起湖、鰲鼓濕地、高跟鞋教堂與故宮南院等國際級景點，並以「235愛上我，愛情天際線」主題遊程，強調這是海外遊客來台必選觀光勝地。

惠康旅行社總經理康維民表示，將和越捷航空洽商包機飛航嘉義水上機場，並協助行銷嘉義。