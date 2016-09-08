〈中部〉冠軍住總統套房 耐斯王子飯店登高賽報名

2016-09-08

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市「耐斯王子飯店第二屆登高賽」，將於十一月十九日競跑，已經開始接受報名，參賽者須從飯店一樓大廳爬樓梯登上十八樓頂，共三百九十七階，今年分男、女子組及嘉市消防局組，各組第一名可免費住宿總統套房一晚，另會從參賽者中抽出一位幸運得主，可獲得日本輕井澤王子大飯店住宿券一張。

劍湖山集團總經理尤義賢、嘉市消防局長蘇耀星等人，昨在飯店大廳舉行活動宣傳會，去年勇奪消防組前三名的消防隊員李維軒、呂宗賢及許志誠，也穿著特搜隊服現身會場，與大家分享參賽歷程。

耐斯王子飯店總經理曾慶欑表示，第一屆登高賽有八百多人報名，希望本屆衝破一千人，採網路線上報名（http://lohasnet.tw/Nice20161126/ ），十月五日截止受理，報名費用每人四百九十元，完賽獎勵有紀念獎牌、證書、伴手禮及紀念T-Shirt等。