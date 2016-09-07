〈南部〉台南「藝術進區」連3月 山區海邊都有演出

2016-09-07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年「藝術進區」於九月十七日至十一月廿七日舉辦，連續三個月的週末，民眾在山區、海邊都可看到精彩表演，文化局配合環保少用紙，活動宣傳和問卷調查時，採用QR code方式，民眾可參與線上問卷調查，另在期限內打卡，就有機會獲得「限定版」彩色鉛筆組。

文化局長葉澤山昨日偕同表演團隊宣傳，今年在善化區開幕場，結合國家兩廳院「藝術出走」計畫巡演帶來的《阿香的繪葉書》，由「動見体劇團」製作、陳昇與新寶島康樂隊現場演奏，並將貨櫃改裝為演出舞台，轉換成劇中各種空間場景。

葉澤山表示，今年首度透過資源整合，將藝術進區與南瀛國際民俗藝術節整體規劃安排，除來自廿六個民藝節活動的團隊，另有十一個藝術進區團隊共同巡演，讓藝術進入每個行政區，民眾可就近或跨區域欣賞多元的藝術展演，讓藝術深耕各區，節目安排也納入南市傑出團隊及藝陣特色團隊，發揮加乘效果。

文化局表示，「藝術進區」將劇場搬到戶外，開辦至今五年，已演出一百多場，吸引超過十二萬人次觀賞，今年節目安排，除了國內優質劇場團隊，另有來自十八國、廿六個團隊，包括義大利、迦納、多哥、象牙海岸、印尼、斯里蘭卡、日本、南韓、蒙古等展演。