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〈南部〉關子嶺推套票 吃喝交通兼泡湯

2016-09-07

〔記者王涵平／新營報導〕關子嶺溫泉區遊客成長，停車空間卻有限，觀旅局推出限定套票，鼓勵搭乘大眾運輸工具，還可享有各項消費優惠。

售價550元 開放網路預購

南市觀光旅遊局長王時思表示，今年溫泉美食節整合「食衣住行樂購」，推出「關嶺愛玩客」套票，總價值一千四百廿一元，專案價只要五百五十元，物超所值。

關嶺愛玩客套票包括搭乘客運新營至關子嶺來回票、假日可搭乘環狀公車無限次環遊水火同源等周邊景點，此外，今年推出「舌尖上的溫泉」清酒搭餐料理，以及超可愛文創紀念茶包，還可享受戶外大眾湯。

假日溫泉市集可兌換面具彩繪、繪馬祈福牌彩繪、祭典遊戲、日式烤麻糬、彩色棉花糖等，另可兌換溫泉黑糖泥漿糕作為伴手禮。

觀旅局指出，即日起至九月廿三日開放網路預購登記，出發當日至新營客運總站付款取票即可，九月廿四日溫泉美食節活動起跑後，也可直接到新營客運總站購買。

預購登記網址為goo.gl/i6Nuan，活動至十月廿三日止。

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  • 關子嶺溫泉區遊客成長，停車空間卻有限，觀旅局推限定套票，局長王時思（左）鼓勵搭乘大眾運輸工具，還可享有各項消費優惠。（記者王涵平攝）

    關子嶺溫泉區遊客成長，停車空間卻有限，觀旅局推限定套票，局長王時思（左）鼓勵搭乘大眾運輸工具，還可享有各項消費優惠。（記者王涵平攝）

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