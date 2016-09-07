〈南部〉工人受傷被炒 勝訴確認僱傭關係

2016-09-07

〔記者黃建華／高雄報導〕陳姓男子去年五月受僱一家公司打撈前鎮河垃圾及割草，受傷請假卻遭解僱，憤而提告要求復職及支付短發薪資，這家公司抗辯稱，陳非編制內員工，彼此屬委任契約，但高雄地院法官認為，雙方有從屬性，實質上是僱傭關係，判公司敗訴，應讓陳復職，並於復職前發給每月薪資兩萬一千多元和支付短發的薪資六千五百卅元，仍可上訴。

陳姓男子提告說，自己負責打撈前鎮河垃圾及割草，去年六月三日中午準備上岸時，不慎撞及岸邊石柱跌倒，致右鎖骨骨折，無法從事較繁重工作，沒想到公司六月七日竟解僱他。

高雄地方法院調查，打撈前鎮河垃圾工作，由市政府水利局委外發包，洪姓技工負責指派，陳受洪監督及分派工作，有從屬性，足以認定陳是企業公司這項工程的工人，實質僱傭關係存在。