〈南部〉聞鐘聲停車觀佛 通緝犯露餡
2016-09-07
〔記者洪臣宏／高雄報導〕六龜區潘姓男子因酒駕被通緝，異想天開趁雨天清晨警力單薄之際，騎機車到山下投靠親戚，行經佛光山前聽聞鐘聲響起，綠燈前急煞自顧觀賞風景，引起後方員警注意，警方告訴他：「佛法無邊！」人算不如天算。
仁武警分局溪浦派出所所長林卓材、警員林志威三日下午四時巡經佛光山前，未料前方十公尺的機車在綠燈前緊急煞車，騎士望著高聳的佛陀神像出神。
兩員警也因此急煞，好奇趨前盤查，該名騎士卻激動地自問遵守交通規則，為何盤查他？林卓材直覺有異，反問為何在佛光山前急煞，他回說聽到鐘聲響起，一時興起停車觀賞佛陀紀念館。
男子推託不識字，不知道身分證字號，試圖規避查緝，經員警追查，發現眼前這名四十一歲潘姓男子一年內吃上三起酒駕公共危險罪嫌，被判刑四個月。
潘男應訊時表示，因在外工作沒收到法院通知單，八月卅日被通緝，獲知六龜警分局多次登門查緝，才會趁天雨的清晨，警力最薄弱之際，騎機車到鳳山區投靠親友，沒想到雨勢太大走走停停，到佛光山已接近黃昏，還因貪戀美景被捕。
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