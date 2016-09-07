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〈南部〉女老師校園墜樓不治 原因待查

2016-09-07

〔記者黃良傑、洪定宏／高雄報導〕高市一名葉姓女老師昨午傳出校園墜樓意外，女老師自五樓墜下重傷，經緊急送醫救治，經七個小時的搶救，晚間九時十五分宣告不治，因現場未留遺書，警方仍在調查中。

葉姓女老師（卅四歲）昨天中午二時四十分被發現墜樓，初步懷疑自五樓墜下，被緊急送往高醫搶救，警方通知她的丈夫趕到醫院，警方出動鑑識人員到現場採證，並未發現遺書，墜樓原因待查。

夫曾聽妻說工作壓力大

葉女丈夫表示，曾聽妻子說最近工作壓力大，警方不排除女老師跳樓輕生可能。

據教育局表示，案發前，女老師的同事看到她坐在五樓銜接走廊的欄杆上，曾經過去探詢，並下樓尋求協助，但另位同事已來不及抓住墜樓的女老師；墜樓原因待進一步了解。

校方強調，案件當時因尚未下課，故沒有學生看見女老師墜樓一幕，學校表示剛開學不久，葉老師相當認真負責，不知意外怎麼發生的，會加強生命教育的宣導。

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女老師校園墜樓不治 原因待查

高市一名葉姓女老師昨午傳出校園墜樓意外，女老師自五樓墜下重傷，經緊急送醫救治，經七個小時的搶救，晚間九時十五分宣告不治，因現場未留遺書，警方仍在調查中。 葉姓女老師（卅四歲）昨天中午二時四十分被發現墜…

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