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〈南部〉酒駕載子被逮 父向泛淚兒道歉

2016-09-07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕吳姓男子接到兒子電話，補習班放學沒人載他回家，愛子心切的他匆匆趕往接送，父子因沒戴安全帽遭警方攔查，發現吳男酒駕，兒子看父親為了接他被抓進派出所，滿臉愧意落淚，吳父反過來向他道歉：「我做了最壞的示範！」

仁武警分局溪埔派出所員警黃志偉、吳峻嘉四日夜間九時許巡經大樹區台廿九線溪埔路，發現四十七歲吳姓男子騎機車搭載兒子，父子倆都沒戴安全帽，趨前攔查。

吳男向警方表示，兒子剛補習放學，妻子臨時有事無法接送，因為上課地點離住家很近，才未戴安全帽，他信誓旦旦說以後都會依照規定戴安全帽。

對話之間，黃、吳二員聞到吳男散發酒味，追問之下他坦承從事砂石車司機，因為天雨沒有上班，下午與友人聚餐時喝了高粱與啤酒。吳男酒測值○．三一mg/l，警方依公共危險罪嫌帶回偵訊。

兒子因父親為了載他被抓，滿臉愧意且眼眶泛淚，吳父則反過來向他道歉說：「歹勢，我做了最壞的示範！」保證下次不會了。

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  • 吳男酒駕接送，向兒子道歉：「我做了最壞的示範！」（記者洪臣宏翻攝）

    吳男酒駕接送，向兒子道歉：「我做了最壞的示範！」（記者洪臣宏翻攝）

  • 酒駕男遇臨檢被逮。（記者洪臣宏翻攝）

    酒駕男遇臨檢被逮。（記者洪臣宏翻攝）

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