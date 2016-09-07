〈南部〉長大研發防蚊產品 贈新生防疫

2016-09-07

〔記者林孟婷／歸仁報導〕蚊媒傳染病日益嚴重，開學在即，為確保師生免於蚊害維護健康，長榮大學生科系師生團隊共同研發防蚊產品「加綠利天然香氛凝凍」，將於新生入學日首度曝光，每間寢室放一瓶，供新生使用。

長榮大學校長李泳龍表示，生物科技學系主任黃琮濱、蚊蟲生態與防治專家陳錦生教授帶領學生採用檸檬尤加利及廣藿香等天然植物萃取物調製，共同研發「加綠利天然香氛凝凍」，並邀請書畫藝術系老師王明仁、媒體設計科技學系老師陳炫助設計包裝，共同打造長榮大學專屬的防蚊產品。

防蚊液命名「加綠利」，是以聖地「加利利」的諧音作為發想意象，象徵長榮大學傳承耶穌基督於加利利傳道解惑的精神，而檸檬尤加利味道清新，具有防蟲功效，廣藿香則有安定效果，意味著長榮大學打造讓學子安心學習的教育環境。