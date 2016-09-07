〈南部〉老屋接續拆 文史界憂「老台南」不保

2016-09-07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕這幾年台南老屋再造風潮，掀起古都觀光錢潮，也帶來舊城區地價夯，老屋一棟一棟拆，最近接連三棟顯眼的民間私有老屋被拆掉，讓文史界憂心「老台南」快要變成「新台南」，呼籲公部門快拿出對策，以免都市紋理與文化氣質消失殆盡。

六月間，位在中西區和平街上的百年「佐佐木本店」遭拆除；八月底，位在民生路與康樂街口，一棟華麗外觀的日治時期老房子被拆，讓人望而興嘆；這幾天又有民權路三段、水仙宮市場附近的一棟百年老屋遭拆。

關心老屋保留的陳姓文史工作者表示，一年前就關注民權路三段這棟老屋，積極從中斡旋，並聯絡文化局，想朝向全棟保存目標，文化局也請專家協助鑑定結構，或是說服保留立面結構，也有建築事務所協助提案，老屋主有點心軟，但礙於後代興趣缺缺，且想要有現代空間使用，最後還是拆了，不過屋主有把古早文物捐給台史館。

陳姓文史工作者表示，舊城區很難都計立法限制私權使用，南市雖訂有歷史街區振興條例，但金額補助有限，公部門可多鼓勵老屋再造活化案例帶頭示範作用，並且落實建管法令源頭把關，對於舊城區民宅申請拆除執照時，同時知會文化局，以利緩衝時間，爭取保留文資價值老屋商談空間。

田寮仔文史工作室蔡佳樺表示，若是為了生活居住品質或是文創商轉，改造空間失去面貌，勉強至少老屋還在，最怕的是家族留下的老房子不住了，乾脆賣地交易，成了外地投資客炒作地皮，拆屋獲取高利地價；不是老屋子都不能拆，商業開發都不好，但是公部門要先以身作則，破除「不是古蹟就不是文化資產」觀念，建立市民文化自覺與城市榮譽感，例如公有的台南舊魚市場保留，市府即可率先典範。

不過，相中舊市區觀光潛力，最近中正路上有房仲推出「巴洛克雙金店面」售案，喊價六千八百八十萬元，屋況保留當年的華美，台南老屋商業利用價值與潛力被看好。