〈南部〉老屋接續拆 文史界憂「老台南」不保
〔記者洪瑞琴／台南報導〕這幾年台南老屋再造風潮，掀起古都觀光錢潮，也帶來舊城區地價夯，老屋一棟一棟拆，最近接連三棟顯眼的民間私有老屋被拆掉，讓文史界憂心「老台南」快要變成「新台南」，呼籲公部門快拿出對策，以免都市紋理與文化氣質消失殆盡。
六月間，位在中西區和平街上的百年「佐佐木本店」遭拆除；八月底，位在民生路與康樂街口，一棟華麗外觀的日治時期老房子被拆，讓人望而興嘆；這幾天又有民權路三段、水仙宮市場附近的一棟百年老屋遭拆。
關心老屋保留的陳姓文史工作者表示，一年前就關注民權路三段這棟老屋，積極從中斡旋，並聯絡文化局，想朝向全棟保存目標，文化局也請專家協助鑑定結構，或是說服保留立面結構，也有建築事務所協助提案，老屋主有點心軟，但礙於後代興趣缺缺，且想要有現代空間使用，最後還是拆了，不過屋主有把古早文物捐給台史館。
陳姓文史工作者表示，舊城區很難都計立法限制私權使用，南市雖訂有歷史街區振興條例，但金額補助有限，公部門可多鼓勵老屋再造活化案例帶頭示範作用，並且落實建管法令源頭把關，對於舊城區民宅申請拆除執照時，同時知會文化局，以利緩衝時間，爭取保留文資價值老屋商談空間。
田寮仔文史工作室蔡佳樺表示，若是為了生活居住品質或是文創商轉，改造空間失去面貌，勉強至少老屋還在，最怕的是家族留下的老房子不住了，乾脆賣地交易，成了外地投資客炒作地皮，拆屋獲取高利地價；不是老屋子都不能拆，商業開發都不好，但是公部門要先以身作則，破除「不是古蹟就不是文化資產」觀念，建立市民文化自覺與城市榮譽感，例如公有的台南舊魚市場保留，市府即可率先典範。
不過，相中舊市區觀光潛力，最近中正路上有房仲推出「巴洛克雙金店面」售案，喊價六千八百八十萬元，屋況保留當年的華美，台南老屋商業利用價值與潛力被看好。
看更多！請加入自由時報粉絲團
秋節將至，門診常有糖尿病患者詢問「可以吃月餅嗎？吃鹹月餅應該沒關係吧？」柳營奇美醫院營養科主任李春松表示，只要均衡飲食，糖尿病患者也可以吃巧又吃飽，健康過中秋。李春松說，市面上不少食品廣告宣稱低油、低…
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 湖南蟲／不存在之物
- 手掌疑遭機具捲入 基隆工人斷4指
- 陶子重返3金舞台 獨挑樑主持金馬
- 三高+三好 「桃園半馬」吸引國手
- 害高中生戳瞎 工程無圍籬判國賠
- Tiffany古典珍藏 現代完美接軌
- 明年起14國包裹郵資調漲19至130％
- 「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使
- 全球「變臉」首例 法國女手術後11年逝世
- 〈親子會客室〉換個角度教養 苦差變甜蜜
- 美9月升息否？ 高盛大摩打對台
- 放學被擄 國三女尿遁脫離魔掌
- 韓進海運母公司 將挹注9000萬美元
- 〈愛情加油站〉情感的傳遞 讓愛繼續
- 〈分手哲學〉感情沒有對錯 何須執著過去
- 易恩剃頭當王爺 險落男兒淚
- 陳建寧熊抱愛女曬父愛
- 英國QS排名公布 台大拿下68名 歷年最佳
- 《國際現場》 拜耳560億美元收購孟山都
- 8000萬枚未爆彈 每年炸死50人
- 楊大正懂伯致敬陳金鋒 MV3天點閱破15萬
- 象印全系列新品 居家節能時尚
- 自由廣場》小英用人：還沒做好「核心工作」
- 國泰醫護到斐濟 幫250人治病
- 國銀中國分行獲利 今年前7月衰退89%
- 化粧品廣告 禁止再打空污牌
- MP阿翔彌補愛妻 度假專屬神攝手
- 聯詠供貨大疆無人機 8月營收創今年新高
- 和小英一樣 大仁哥出訪也署名「台灣」副總統
- 兆豐案懲處 決提早、分批公布
- 韓美峰會劍指北韓 商定維持部署THAAD
- 自衛過當? 網友看法兩極
- 〈全球觀測站〉賴家王老五 爸媽趕不走
- 林錫耀今會7大工商團體 仍有5大拒摸頭
- 自由廣場》何必卑躬屈膝？
- 〈徵文啟事〉開學後的抓寶
- 自由廣場》小英用人：唐鳳是一步好棋
- 田中「守」住12勝 洋基季後夢未滅
標題：〈南部〉老屋接續拆 文史界憂「老台南」不保
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email