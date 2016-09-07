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〈南部〉「挽留」老屋 文化局將組巡查隊

2016-09-07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕面對民間老屋保留，卡在私有產權棘手，南市文化局表示，除了將具有文資潛力的老屋盤點清冊提供工務局參考，以便在申請拆除執照時有機會「挽留」，預定於年底前委託單位成立巡查隊，主動巡守與屋主及早溝通。

文化局長葉澤山表示，南市歷史街區振興條例對於老屋保留修護提供經濟誘因，除了補助修繕金額最高可達八十萬元，租老屋活化利用也有租金補貼，每月最高一萬元，已逐漸獲得效應，今年就有廿多件，其中中正路街屋就有八、九件申請，歷史街區振興相關預算明年度提高至一千萬元。

葉澤山不諱言，民間拆除私有老屋，若未接獲通報，常讓人措手不及，甚至老屋盤點名單，也不敢太公開，以免驚動屋主抗拒動作，但是文資列冊清查名單已提供工務單位，以便民間申請拆除執照時，可以及早知會好與屋主商談，今年底前計畫委託單位組成巡查隊，進一步積極主動巡護，若發現拆除跡象或其他訊息可及早做因應措施。

葉澤山表示，中西區舊城區巷弄紋理連串，現在與都發局研究歷史街區保留已由點擴至面，檢討整個街廓有哪些計畫道路可撤銷，以利完整保留及鼓勵機制，目前除了鹽水區有三條歷史街區，預計還要保留十二條街區，中西區歷史核心區即是重點之一。

其實，五條港神農街老屋再造可說是古都風潮之先，老屋文創利用成了觀光景點；一家文創老屋表示，老屋再造復興應與住戶生活機能結合才能長久。

工務局建管科表示，拆除建物依法要申請，可是未曾接獲民間老屋申請，即使查獲違法開罰，頂多罰幾千元，難抵屋主賣地幾百萬元，而且建築法是中央立法，地方無法牴觸提高罰款，保護老屋如同公民護樹，除了公權力介入之外，也盼請文化公民及社區協力通報，形成老屋防護網。

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  • 位於水仙宮市場附近的民權路三段一棟老屋（右）未被拆之前模樣。（記者洪瑞琴攝）

    位於水仙宮市場附近的民權路三段一棟老屋（右）未被拆之前模樣。（記者洪瑞琴攝）

  • 位於水仙宮市場附近的民權路三段一棟老屋而今已拆了（右）。（記者洪瑞琴攝）

    位於水仙宮市場附近的民權路三段一棟老屋而今已拆了（右）。（記者洪瑞琴攝）

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