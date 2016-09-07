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〈南部〉強降雨 市區路變河 楠西土石流

2016-09-07

〔記者王俊忠、林孟婷、洪瑞琴、王涵平／台南報導〕南市昨午低氣壓持續籠罩，強降雨造成市區多處道路、地下道淹水、封閉，許多機車、汽車拋錨或受困，一輛休旅車右後輪卡在人孔洞內，幸乘客無礙。迄昨傍晚有五位災民受到區公所安置，十座橋樑與十五條道路因淹水封閉通行。

災害應變中心 昨下午二級第一階段開設

因應豪雨影響，市府於昨下午一點半在永華災害應變中心成立二級第一階段開設，南市防災單位派員進駐，晚間七點召開工作會議。水利局表示，分析積淹水狀況，部分區域主要為瞬間大雨超過道路側溝容納標準，導致道路積淹水，另外三爺溪系統如崑山大灣一帶及太子路高速公路涵洞等，仍待系統性設施改善完成如沿岸抽水站設置完成，以及下游瓶頸段拓寬方能有效改善，水利局除加速相關工程進度外，於相關工程完成前，將密切注意降雨情形，並加強沿線清疏及臨時性抽水以因應強降雨之情形。

昨午強降雨，造成市區多處道路與地下道淹水，市區多條道路淹水宛如一條條小河流，汽、機車行經激起陣陣大水花，有如陸上行舟。消防局接獲多輛汽、機車拋錨通報。

下午近一點許，廖姓男子駕駛休旅車行經東區大同路、府連路口時，右後輪突然卡進路面人孔洞裡。他與趕抵的警、消人員查看，研判應是大水的強大水壓將人孔蓋推離孔洞。廖男沒注意路面孔洞、掉進陷阱，將拖吊維修後向市府相關單位求償。據了解，有多處人孔蓋出現被大水推移開的特殊狀況。

下午，永康區大仁街傳出一輛計程車內有三名洗腎患者受困，警、消人員前往救援。

因為強大雨勢持續，小東、民族、長榮等地下道與裕農路往仁德區方向涵洞都有封閉情形，市府提醒民眾外出留意活動與行車安全。

最高時雨量在仁德區 累計最高雨量在北區

南區氣象中心表示，低氣壓籠罩台南約一週，這是罕見狀況，六日與七日氣候最不穩定，昨天最高時雨量出現在中午十二點到下午一點的仁德區（八十六．五毫米）；累計最高雨量於昨傍晚六點多出現在北區二三六．五毫米，請低窪區民眾仍要嚴防大雨淹水，因為連日大雨，山區道路可能發生塌方、落石，民眾出入山區要特別小心。

高公局在昨下午一點多通報國道一號北上台南交流道入口匝道，因平面道路積水封閉，仁德交流道裕德街、裕德街太子路口封閉，不能上大灣交流道，但從崑山科大方向過去可通行。

每逢大雨必淹的安南區安中路、海尾寮朝皇宮前路面積水及膝，廟口石獅宛如佇立水中鎮守。淹水漫過店門口，店家忍不住抱怨：「下大雨就淹，這種日子要怎麼過？」不少停在路邊的機車「輪」進水中，或是民眾想騎機車涉水過，半途拋錨只好牽車「雨中行」。

林姓居民表示，雨勢時大時小，積水嚴重時，水淹及膝，水溝宣洩不及，下午四、五點左右，積水一度退去，但到晚間時，水淹上來，讓人不敢好好睡覺。

永康多處路段出現積水、淹水等情形，警方出動人力封鎖危險路段，不少車輛來不及閃避水勢、拋錨在路中央。仁德區太子路高速公路涵洞積水，此外，永康區永大路、崑大路、大灣路等處出現嚴重積水狀況，警方拉起封鎖線進行交通管制，避免民眾誤入積水區域。

大灣路上許多店家忙著收拾物品，還不斷用容器將水舀出，「每次下大雨幾乎就會積淹水，聽到雨聲都會怕了，下雨天生意也做不了。」業者言談中充滿無奈。

連續多日豪雨，楠西區照興里傳出土石流災情，照興里長徐孟裕表示，前日下午，興北部落的一處山坡地已經出現土石崩落，昨日雨勢猛烈造成崩落情況更為嚴重。

為了安全考量，將居住在當地的十五位民眾進行撤離，立委周陳秀霞中午即時派服務處團隊趕到現場會勘、了解現況，徐孟裕說，目前無人傷亡，也調派怪手冒雨搶通農路，讓居民可以通行。

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  • 朝皇宮廟口前石獅宛如佇立水中。（記者洪瑞琴攝）

    朝皇宮廟口前石獅宛如佇立水中。（記者洪瑞琴攝）

  • 連日雨勢，楠西區照興里傳出土石流災情。（記者林孟婷翻攝）

    連日雨勢，楠西區照興里傳出土石流災情。（記者林孟婷翻攝）

  • 民眾牽機車雨中行。（記者洪瑞琴翻攝）

    民眾牽機車雨中行。（記者洪瑞琴翻攝）

  • 警方封鎖淹大水的南市東區裕農路與裕義路口。（記者王俊忠翻攝）

    警方封鎖淹大水的南市東區裕農路與裕義路口。（記者王俊忠翻攝）

  • 永康多處路段積水、淹水嚴重，車輛受困水中、動彈不得。（記者林孟婷攝）

    永康多處路段積水、淹水嚴重，車輛受困水中、動彈不得。（記者林孟婷攝）

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