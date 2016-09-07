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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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〈南部〉民進黨聲明反賭 澎湖反應兩極

2016-09-07

〔記者劉禹慶、蘇芳禾／綜合報導〕澎湖將於十月十五日舉行第二次博弈公投，民進黨昨重申反對澎湖博弈之立場，引發不同聲浪。澎湖縣反賭場聯盟表達歡迎之意；澎湖國際化推動聯盟則呼籲民進黨應尊重民意，今將前往民進黨中央遞交陳情書；身為民進黨員的縣長陳光復則再度重申中立立場。

民進黨發言人黃適卓表示，民進黨反對澎湖博弈之態度與立場和過去一致，始終沒有改變。為了澎湖的未來、孩子們的健康成長，民進黨支持澎湖鄉親用公投「拒絕澎湖設置賭場」。

由於民進黨掌握中央行政及立法資源，民進黨中央表態，也就是向外界傳達，澎湖博弈公投即使通過，也不可能通過立法院關卡；加上在野黨國民黨、時代力量及其餘黨派，都未表態支持，博弈立院卡關的可能性相當高。

針對民進黨中央聲明反賭，澎湖縣反賭場聯盟表態歡迎，也呼籲澎湖縣民用自己的選票，在十月十五日投下不同意票，維護澎湖家園的潔淨。澎湖國際化推動聯盟則痛批民進黨不尊重民意，今將北上民進黨中央遞交陳情書，並提醒民進黨尊重人民的心聲。

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