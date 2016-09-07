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〈南部〉高市衛局輔導業者 推7款健康月餅

2016-09-07

〔記者方志賢／高雄報導〕中秋佳節即將來臨，高市衛生局結合四個社區健康營造中心，輔導烘焙業者推出七款市售月餅，藉由減鹽、減油、減熱量及減糖，希望在合作商家引領下，未來有更多糕餅業者響應研發，共同營造健康月餅概念。

偕4社區健康營造中心 減鹽油糖

高市衛生局稽查秋節應節食品，抽驗月餅及餡料一百一十四件，烤肉食材蔬菜、禽畜肉水產品加工品十五件及水梨、文旦伴手禮三件，共計一百卅二件，檢驗防腐劑、農藥、動物用藥，均符合規定。

四個社區健康營造中心中，健仁醫院輔導愛倫麵包楠梓店推出的「茶蜜蕉香綠豆椪」為熱賣商品，經與營養師討論設計月餅減糖、減油等使用量，並搭配香蕉天然食材提味，該產品更獲今年高雄綠豆椪創意組金質獎。

另有國軍高雄總醫院左營分院輔導中外餅舖及中外庇護工場，推出芋頭酥及蛋黃酥、綠豆椪等產品；高雄市立岡山醫院輔導統發素食烘焙食品行，推出蛋黃酥；高雄市立鳳山醫院輔導蘋果綠烘焙坊，推出千層芋頭酥、紅豆核桃酥。

高市衛生局健康管理科科長郭瑩璱表示，中秋月餅多為油酥麵皮包著甜餡，其含的熱量及糖分都很高，如一顆約一百八十五公克的廣式雙蛋黃月餅，熱量就將近八百大卡，相當於三碗白飯。

郭瑩璱說，慢性病患在飲食上應注意「三低一高」原則，即低油、低鹽、低糖與高纖，建議中秋佳節淺嘗月餅即可，以無糖茶飲或白開水取代含糖飲料，並搭配高纖時令蔬果，適度運動。

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  • 高市衛生局與業者合作，推出搭配天然食材的綠豆椪。（衛生局提供）

    高市衛生局與業者合作，推出搭配天然食材的綠豆椪。（衛生局提供）

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