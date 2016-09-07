〈南部〉台灣需要更多好鄰居跟夥伴

2016-09-07

記者王榮祥／特稿

美國、日本、中國向來是台灣各界特別關注的國家，卻因此長期忽略鄰國，或有可能、有意願跟台灣互動的小國。

無論政府、基層到媒體，對外國的注意力幾乎鎖定美、日、中三大國，頂多再加韓國，其中因兩岸關係複雜性，屢屢牽動美日中各種訊息與話題。

直到小英政府推新南向，在台灣隔壁的東南亞各國才稍稍爭取到些許版面，但幾個國家加起來，還是難跟美日中相較，無論對台灣或這些國家，都是殘酷現實。

一間教室裡有兩百位學生，總有幾位或功課好、或體育強、或家裡有錢，容易成為班上話題人物；其他百餘學生雖不突出，卻不代表能力差或無過人處。

與其天天討論、關心差不多的人事物，何不放開視野，多看看其他不熟悉的部分，或許能找到自我學習、成長空間；就算本身非佼佼者，也不一定要整天依附強者旁，久了還要看人臉色。

世界那麼大，國家那麼多，強國關係應加強，但也要珍惜任何邦誼，別只看美日中，台灣需要更多好鄰居跟夥伴，高雄正這麼做。