〈南部〉越配越籍親友 擬供觀光誘因
2016-09-07
〔記者王榮祥／高雄報導〕呼應新南向，高市觀光局長曾姿雯昨專程拜訪來台參加港灣論壇的越南海防市副市長黎清山，針對兩市航空、觀光經驗做分享；曾姿雯指出，會評估針對高雄一萬餘位越配、每年來台念大學約五千位越籍學生的親友團提供觀光誘因。
繼八月陸續前往星、馬、泰等國參加旅展，曾姿雯昨下午又飛到越南胡志明市，與高市旅館、飯店、旅行業及伴手禮業者，逐一拜會當地旅遊主管機關及越捷航空集團，爭取更多越南旅客來高雄。
出發前，曾姿雯先拜訪黎清山，針對兩市交通、觀光等層面交換經驗。曾姿雯指出，去年底，觀光業者曾組團赴越南舉辦觀光推廣會，並配合推出獎勵旅遊計畫，至今年八月陸續有越捷航空媒體踩線、越南郵輪觀光旅行團體造訪高雄。
搭配政府推動東南亞簡化團簽、擴大線上簽核等措施，以及輔導東南亞語系導遊訓練、增加穆斯林餐廳及住宿空間等友善政策，曾姿雯評估，下半年度越捷航空胡志明到高雄航線開通後，必能對高雄觀光市場有明顯助益。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
女老師校園墜樓不治 原因待查
高市一名葉姓女老師昨午傳出校園墜樓意外，女老師自五樓墜下重傷，經緊急送醫救治，經七個小時的搶救，晚間九時十五分宣告不治，因現場未留遺書，警方仍在調查中。 葉姓女老師（卅四歲）昨天中午二時四十分被發現墜…
網友回應
熱門新聞
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 蔡派宋楚瑜任APEC特使生變？傳北京打壓否決
- 詹詠然連3年晉美網混雙4強 感謝台灣球迷熬夜加油
- 開學第一週 桃市腸病毒疫情未上升
- 〈幸福商談室〉夫妻之愛 做不做有關係
- 看上央行總裁大位 周刊爆：他們要將彭淮南拉下...
- 台大「磯小屋」7件古文物失竊 警方逮人全數追回
- 游泳》北京游泳好可怕 4分之1泳池會讓人喝到尿
- 飆網更快速！Google光纖海纜延伸段開通
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 舒淇綁紅線閃婚 傳白龍王顯靈助攻
- 黨產挹注黨部搬遷？民進黨斥搬遷時間都搞錯還亂講
- 社論》二○一六 歷史給民主的機會
- 日中韓協調11月底至12月初舉行領袖會談
- 陳威陶王靜瑩關係回溫 「她永遠是我兒子的媽」
- 國民黨爆料 黨產幫過民進黨搬新大樓
- 獨董陳文茜請辭 不影響究責
- 徐若瑄新書預購秒殺 26年青春全都錄
- 〈徵文啟事〉開學後的抓寶
- 天后諾拉瓊絲忙音樂勤做人
- 女強人！劉伊心品牌總監包租婆 還要拚碩士
- MLB》42歲代打開轟 鈴木一朗再寫紀錄（影音）
- 〈家庭診療室〉對異性朋友太體貼 女友實在看不下
- 受華爾街股市壓力 歐洲3大股市漲跌互見
- 蜜雪兒出馬 助希拉蕊搶攻婦女票
- 〈生活停看聽〉幫老爸減重 全家一起來
- 罕見肺動脈瓣膜閉鎖 新生女嬰開心救命
- 嗆北一女婦人臉書又開砲？ 她受訪對媒體說...
- 〈愛の相親事件簿〉樂在分割愛情的博愛男
- 民進黨是國民黨附隨組織？ 姚立明：藍營續秀下限
- 劣油風暴 頂新、正義判賠桂冠535萬
- （影音）男星愛跳舞放棄醫科 舞者小模熬出頭
- 演說頻咳嗽 希拉蕊：想到川普就過敏
- 古惑仔持槍闖民宅 人塞後車廂擄走
- 林錫耀今會7大工商團體 仍有5大拒摸頭
- 淺草商店街 宣導勿邊走邊吃
- 《中英對照讀新聞》Philippines’ Duterte calls Obama "son of a whore" 菲律賓的杜特蒂稱歐巴馬是「婊子養的」
- 拯救浮士德計畫巡演 力拚年底前再演120場3年後走遍952所國中
- 又一螢幕情侶假戲真做！女星認愛曝來電暱稱
- 過渡政治，過渡時代
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉越配越籍親友 擬供觀光誘因
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分