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〈南部〉越配越籍親友 擬供觀光誘因

2016-09-07

〔記者王榮祥／高雄報導〕呼應新南向，高市觀光局長曾姿雯昨專程拜訪來台參加港灣論壇的越南海防市副市長黎清山，針對兩市航空、觀光經驗做分享；曾姿雯指出，會評估針對高雄一萬餘位越配、每年來台念大學約五千位越籍學生的親友團提供觀光誘因。

繼八月陸續前往星、馬、泰等國參加旅展，曾姿雯昨下午又飛到越南胡志明市，與高市旅館、飯店、旅行業及伴手禮業者，逐一拜會當地旅遊主管機關及越捷航空集團，爭取更多越南旅客來高雄。

出發前，曾姿雯先拜訪黎清山，針對兩市交通、觀光等層面交換經驗。曾姿雯指出，去年底，觀光業者曾組團赴越南舉辦觀光推廣會，並配合推出獎勵旅遊計畫，至今年八月陸續有越捷航空媒體踩線、越南郵輪觀光旅行團體造訪高雄。

搭配政府推動東南亞簡化團簽、擴大線上簽核等措施，以及輔導東南亞語系導遊訓練、增加穆斯林餐廳及住宿空間等友善政策，曾姿雯評估，下半年度越捷航空胡志明到高雄航線開通後，必能對高雄觀光市場有明顯助益。

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