〈南部〉舉辦國際論壇 多曝光多交友

2016-09-07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市經濟發展局解析舉辦國際論壇對高雄的好處，主要在強化高雄曝光度，並透過論壇製造城市交流平台，進而創造更多互動與合作機會。

經發局不具名官員指出，民眾對於國際論壇或許有些陌生、或有距離感，甚至覺得沒感受到好處，其實不然。

官員以結交朋友為例，每個人總需結交朋友，而朋友不可能一開始就有具體效應，需時間累積、需更多互動讓彼此熟悉，才能因足夠交情或信任度，提供具體助力或精神支持；而每個城市間都有距離，透過國際論壇可拉近彼此，如同交友開端或平台。

高市都市發展局局長李怡德指出，高雄正積極轉型，尤其在港市合一、再造等層面，需要許多經驗參考、甚至引進更多投資機會，邀請背景相似的港灣城市齊聚高雄，一方面可推銷高雄，同時也可促進所有港灣城市一起找尋發展方向。

高市海洋局長王端仁則舉巴拿馬市為例，該市有運河、港口，船舶業發達，與台灣又有邦交，許多發展值得高雄借鏡，若能促進兩市更多連結，一定會有讓高雄成長的機會。