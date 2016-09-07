| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北檢偵辦兆豐案 三度傳喚前董座蔡友才 天氣不穩 嘉義以南7縣市豪、大雨特報 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉舉辦國際論壇 多曝光多交友

2016-09-07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市經濟發展局解析舉辦國際論壇對高雄的好處，主要在強化高雄曝光度，並透過論壇製造城市交流平台，進而創造更多互動與合作機會。

經發局不具名官員指出，民眾對於國際論壇或許有些陌生、或有距離感，甚至覺得沒感受到好處，其實不然。

官員以結交朋友為例，每個人總需結交朋友，而朋友不可能一開始就有具體效應，需時間累積、需更多互動讓彼此熟悉，才能因足夠交情或信任度，提供具體助力或精神支持；而每個城市間都有距離，透過國際論壇可拉近彼此，如同交友開端或平台。

高市都市發展局局長李怡德指出，高雄正積極轉型，尤其在港市合一、再造等層面，需要許多經驗參考、甚至引進更多投資機會，邀請背景相似的港灣城市齊聚高雄，一方面可推銷高雄，同時也可促進所有港灣城市一起找尋發展方向。

高市海洋局長王端仁則舉巴拿馬市為例，該市有運河、港口，船舶業發達，與台灣又有邦交，許多發展值得高雄借鏡，若能促進兩市更多連結，一定會有讓高雄成長的機會。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國際 經濟發展局
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
女老師校園墜樓不治 原因待查

高市一名葉姓女老師昨午傳出校園墜樓意外，女老師自五樓墜下重傷，經緊急送醫救治，經七個小時的搶救，晚間九時十五分宣告不治，因現場未留遺書，警方仍在調查中。 葉姓女老師（卅四歲）昨天中午二時四十分被發現墜…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：〈南部〉舉辦國際論壇 多曝光多交友


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.