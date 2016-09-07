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〈南部〉不怕中客減 「一日農夫」搶攻港、星

2016-09-07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄「一日農夫」聞名國際，吸引四萬五千多人深入農村旅遊，高達一半是外國遊客；農業局近來搶攻香港、新加坡市場，本月起，超過三百個家庭約兩千五百人，將來台當一日農夫，由大樹龍目等四個指標社區接待，行程滿檔，排到明年三月，彌補中國遊客流失缺口。

2500人 行程排到明年3月

據市府統計，外國遊客去年到高雄觀光有八○六萬人次，其中香港人數成長四倍、達一百六十萬人次，新加坡僅五萬人次；農業局推出「一日農夫」活動，吸引四萬五千多人到高雄農村旅遊，外國遊客高達兩萬多人，中國旅客約一萬八千人，其餘外國旅客四千人，鄰近有日、韓等國，最遠是加拿大。

農業局看準香港、新加坡沒有農業，農產品仰賴國外進口，首度進軍兩國旅展，主打台灣水果現採現吃，搶攻農業旅遊，大受歡迎，吸引香港旅客數千人來台，當起一日農夫。

尤其新加坡旅客喜愛自助旅遊，經常家族出遊一週。新加坡胡姓婦人喜歡台灣人情味，每年全家跨海來台度假兩週，今年邁入第十六年，對美濃橙蜜番茄及六龜蓮霧、芭樂採果行程最感興趣，玩起高雄獨有的一日農夫；黎先生說，包團交由社區全程導覽，下田體驗豐收滋味，香甜木瓜與細緻白玉蘿蔔很吸引人，感受高雄獨有的深度旅遊。

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  • 遊客當起一日農夫，開心下田摘木瓜。（記者陳文嬋攝）

    遊客當起一日農夫，開心下田摘木瓜。（記者陳文嬋攝）

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