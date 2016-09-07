| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《觀察筆記》南進登場

2016-09-07

高雄表現要做為南進基地的企圖心。

舉辦港灣城市論壇不只是交流治理港都經驗，也不純然是提高城市亮度，其實是搭建門戶的性質，從這兒進入曾經是台灣最有力的經濟起飛力量所在，加工區、重工業區、石化工業群，好似展演場，為南方的國度示範走向繁榮之道。

台灣需要中南半島的南洋朋友支持，多邊多元的交流已經是如東流水，是大勢，也是兩岸的主觀情勢所迫，更是國際現勢。那兒的人口眾多，但是生活水平仍待創造，市場因之無限廣大。

商機，早在上個世紀已經閃閃發光，台灣人看見了，南進的大旗揮舞，李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文是第四位旗手，前三人少有成就，還在馬任內發生越南排中卻衝擊台商事件，中國以此大做文章，認為台灣的南進必將再度失敗終場。第四次以高雄為平台，以人為本，著重醫療，關心南洋住民生活品質改善，進行雙向教育文化互動，本質以交流為主，商機為輔。

南洋的路線上，高雄在隱晦的百年之後從歷史軌跡中走出來，再度以南進首都出場！（資深記者黃明裕）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
民進黨聲明反賭 澎湖反應兩極

澎湖將於十月十五日舉行第二次博弈公投，民進黨昨重申反對澎湖博弈之立場，引發不同聲浪。澎湖縣反賭場聯盟表達歡迎之意；澎湖國際化推動聯盟則呼籲民進黨應尊重民意，今將前往民進黨中央遞交陳情書；身為民進黨員的…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：〈南部〉《觀察筆記》南進登場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.