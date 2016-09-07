〈南部〉《觀察筆記》南進登場

2016-09-07

高雄表現要做為南進基地的企圖心。

舉辦港灣城市論壇不只是交流治理港都經驗，也不純然是提高城市亮度，其實是搭建門戶的性質，從這兒進入曾經是台灣最有力的經濟起飛力量所在，加工區、重工業區、石化工業群，好似展演場，為南方的國度示範走向繁榮之道。

台灣需要中南半島的南洋朋友支持，多邊多元的交流已經是如東流水，是大勢，也是兩岸的主觀情勢所迫，更是國際現勢。那兒的人口眾多，但是生活水平仍待創造，市場因之無限廣大。

商機，早在上個世紀已經閃閃發光，台灣人看見了，南進的大旗揮舞，李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文是第四位旗手，前三人少有成就，還在馬任內發生越南排中卻衝擊台商事件，中國以此大做文章，認為台灣的南進必將再度失敗終場。第四次以高雄為平台，以人為本，著重醫療，關心南洋住民生活品質改善，進行雙向教育文化互動，本質以交流為主，商機為輔。

南洋的路線上，高雄在隱晦的百年之後從歷史軌跡中走出來，再度以南進首都出場！（資深記者黃明裕）