〈南部〉五溝國小生態水溝 保育原生種

2016-09-07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉五溝社區以豐富的溼地生態聞名，但隨著氣候變遷、外來種侵略，許多水生植物面臨消逝危機，五溝國小就在校內打造一條三十公尺長的生態水溝，種滿原生種水生植物，肩負保育原生種的責任。

五溝國小的生態水溝中，種了數十種的水生植物，包括五溝水的原生種探芹草、屏東石龍尾、水囊潁草等，另外還有粉綠青狐尾、水空心菜、水蕨、大安水蓑衣、異葉水蓑衣、澤瀉、台灣水龍等。

五溝國小總務主任陳皆儒說，根據專家調查，全台灣僅有五溝水才有「探芹草」，但探芹草必須深入濕地與水圳才能看到，校內生態水溝就成了最好的戶外教室。

學生林宜頡說，他們會到生態水溝裡面抓魚、蝦，或是把俗稱「大萍」的外來種水芙蓉撈起來，避免水質優氧化。

陳皆儒說，原生種植物尋覓不易，生態水溝有保種作用，短短三十公尺的生態水溝，走一趟就能看見豐富水生植物生態。