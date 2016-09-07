〈南部〉龍坑付費導覽利多 老人獲贈敬老金

2016-09-07

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕墾丁國家公園龍坑生態保護區今年三月改採付費導覽，至八月累積兩百七十名遊客到訪，社區導覽員獲利頗豐，連帶累積不少社區公積金，昨天首度發放七十歲以上老人每人六百元敬老禮金。

國境之南生態觀光發展協會昨天舉辦重陽敬老活動，不同於其他單位是公部門發放敬禮禮金，鵝鑾里以社區名義發放引發注目，鵝鑾里長謝春敏說，龍坑生態保護區從熟悉陌生人變成好鄰居，國家公園終於不再只箝制地方發展。

龍坑保護區從三月份統計至八月份，累積兩百兩百七十名遊客，每個解說員最多可帶十五人，費用一千五百元，捐出五百元給社區當公積金，累積約十萬元。

墾管處處長劉培東說，龍坑收費導覽後，為人詬病的遊客亂闖、丟垃圾等情況改善，十五名解說員每月都有兩萬多元的收入，還能以公積金回饋社區。

謝春敏表示，受到中客減少影響，入園減少兩成左右，但相信遊客類型轉變後，仍會吸引各國旅客到訪。