〈南部〉漁民助軍方佈靶恐觸法 屏縣府約談
2016-09-07
縣府：請軍方勿陷漁民於不義
〔記者蔡宗憲、涂鉅旻／綜合報導〕屏東九鵬基地九月將實施密集的飛彈實彈射擊，軍方依慣例將海上佈放靶業務委託給當地漁民，不料今年因民眾檢舉「非從事捕撈業務」，有部分漁民遭縣府農業處約談，縣府發言人黃建嘉強調，軍方不該要漁民作有觸法之虞的事情，「請軍方不要陷漁民於不義」。
軍方：委託廠商佈靶 行之有年
國防部發言人陳中吉則解釋，國防部並非直接把錢補貼給漁民，而是公開招標方式，讓民間廠商得標後，廠商再去找漁民或其他符合資格者進行佈靶等工作，從民國九十年至今都是如此。
附近居民老鍾表示，漁民協助軍方拉靶船行之有年，每次五艘台漁船出港協助，軍方補助每船工作費八千到一萬元上下，算是不能出港捕魚的補貼，不明白檢舉人居心何在。
漁船遭檢舉「非從事捕撈業務」
據了解，九鵬基地九月將實施密集的飛彈實彈射擊，管制靶區海域，軍方基於敦親睦鄰，長期將海上佈放靶業務，透過廠商委託給當地漁民，讓無法作業的漁船領取補貼，沒想到今年遭民眾檢舉。
黃建嘉說，漁業法是漁業署所訂法令，規定漁船出海只能從事漁業捕撈，軍方要求漁船為其拖佈靶，導致漁民有觸法之虞，縣府約談漁民後未開罰，還要了解前因後果及責任歸屬。
將先了解前因後果及責任歸屬
黃建嘉指出，佈設靶船是軍方可執行的任務，漁船只可捕撈是法令規定，軍方要補貼漁民方式很多，不應讓漁民做有觸法之虞的事情。
對此，國防部發言人陳中吉強調，屏東縣政府有其立場，但國防部皆依照法定程序進行相關工作。陳未對屏縣府發言人黃建嘉「請軍方不要陷漁民於不義」等相關言論表示意見。
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