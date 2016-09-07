〈南部〉首宗停車場BOT乏人問津 屏縣府降門檻

2016-09-07

歷經3次招商 均流標

〔記者侯承旭／屏東報導〕位於屏東市的第二路外停車場BOT案，是屏東首宗公有停車場BOT，已歷經三次招商都乏人問津，縣府決定調降門檻，力拚今年底成功招商。

將拚年底前順利標出

位於屏東市信義路與北平路交叉口的第二路外停車場，面積約兩千六百平方公尺，目前可停放一○五輛汽車，縣府為活絡公庫、帶動地方繁榮，四年前即著手將該停車場改為BOT，引進民間資金興建立體停車場，並可經營附屬商業設施，投資門檻五億元，興建及營運年限合計卅二年。

不過，該BOT案從去年八月起歷經三次招商，始終無人投標，縣府檢討後，決定降低門檻，投資金額從五億元降至三億元，各項權利金也降低。

該BOT案的開發權利金為三百萬元，定額權利金每年一百萬元，營運權利金則根據營業額多寡每年收取一至二％；得標廠商需繳交五百萬元保證金，並提供身障停車等回饋方案。

該停車場鄰近屏東市太平洋商圈，五百公尺範圍內除包括中央市場、逢甲路商圈及民族夜市外，還有環球購物中心、日光廣場及其他商業據點等，也是屏東市主要的金融辦公區。

縣府城鄉處表示，該BOT案適合飯店、百貨、零售賣場等，附屬商業設施規模最高可占總樓板面積的二分之一。

目前BOT案從九月一日起辦理第四次上網招商，投標期限四十五天，縣府希望降低投資門檻後，促成屏東首宗的停車場BOT。