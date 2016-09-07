〈南部〉新設畜牧場條例修正案 一讀

2016-09-07

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣議會臨時會昨天開議，完成「台東縣新設置畜牧場管理自治條例」修正草案一讀，不過因修正案「不溯及既往」及「放寬禽畜場與社區間距離」仍有爭議，週五審議後，能否順利修正完成三讀，仍有變數。

因去年有業者想在台東市新園部落鄰近處設養雞場，引發居民強烈反彈，經過多次陳情、抗議及協調，縣府訂出「台東縣新設置畜牧場管理自治條例」，新園案因「距離不符規定」，無法設立。

不過農業處長許瑞貴表示，中央原本規定飼養規模達三千隻以上需畜牧場登記，但今年四月卅日下修為五百隻，依自治條例規定，恐有廿家有違法疑慮。

議員林參天認為，縣府應先與地方溝通、取得共識，才提案修正條文。許瑞貴強調，修正並非針對某一場，而是畜牧產業整體考量。

另議員林琮翰、江堅壽說，有業者已申請建照、完成養雞場房舍，卻因自治條例公布實施而無法營運，向議會陳情，希望修正為「在自治條例公布生效前已取得建照或前五年農情調查有案的畜牧場」不列入新設畜牧場限制。

至於條例原本規定，新設畜牧場應距社區、部落、學校至少一千公尺遠，許瑞貴表示，農委會認為規定太嚴苛、會嚴重影響畜牧產業，因此這次也提案修正為三百公尺，但距離可以再調整。但多位議員不認同，仍表示會堅守「一千公尺」底線。