〈南部〉新設畜牧場條例修正案 一讀
2016-09-07
〔記者張存薇／台東報導〕台東縣議會臨時會昨天開議，完成「台東縣新設置畜牧場管理自治條例」修正草案一讀，不過因修正案「不溯及既往」及「放寬禽畜場與社區間距離」仍有爭議，週五審議後，能否順利修正完成三讀，仍有變數。
因去年有業者想在台東市新園部落鄰近處設養雞場，引發居民強烈反彈，經過多次陳情、抗議及協調，縣府訂出「台東縣新設置畜牧場管理自治條例」，新園案因「距離不符規定」，無法設立。
不過農業處長許瑞貴表示，中央原本規定飼養規模達三千隻以上需畜牧場登記，但今年四月卅日下修為五百隻，依自治條例規定，恐有廿家有違法疑慮。
議員林參天認為，縣府應先與地方溝通、取得共識，才提案修正條文。許瑞貴強調，修正並非針對某一場，而是畜牧產業整體考量。
另議員林琮翰、江堅壽說，有業者已申請建照、完成養雞場房舍，卻因自治條例公布實施而無法營運，向議會陳情，希望修正為「在自治條例公布生效前已取得建照或前五年農情調查有案的畜牧場」不列入新設畜牧場限制。
至於條例原本規定，新設畜牧場應距社區、部落、學校至少一千公尺遠，許瑞貴表示，農委會認為規定太嚴苛、會嚴重影響畜牧產業，因此這次也提案修正為三百公尺，但距離可以再調整。但多位議員不認同，仍表示會堅守「一千公尺」底線。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
營養均衡不過量 糖尿病患也能吃月餅
秋節將至，門診常有糖尿病患者詢問「可以吃月餅嗎？吃鹹月餅應該沒關係吧？」柳營奇美醫院營養科主任李春松表示，只要均衡飲食，糖尿病患者也可以吃巧又吃飽，健康過中秋。李春松說，市面上不少食品廣告宣稱低油、低…
網友回應
熱門新聞
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 湖南蟲／不存在之物
- 手掌疑遭機具捲入 基隆工人斷4指
- 陶子重返3金舞台 獨挑樑主持金馬
- 三高+三好 「桃園半馬」吸引國手
- 害高中生戳瞎 工程無圍籬判國賠
- Tiffany古典珍藏 現代完美接軌
- 明年起14國包裹郵資調漲19至130％
- 「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使
- 全球「變臉」首例 法國女手術後11年逝世
- 〈親子會客室〉換個角度教養 苦差變甜蜜
- 美9月升息否？ 高盛大摩打對台
- 放學被擄 國三女尿遁脫離魔掌
- 韓進海運母公司 將挹注9000萬美元
- 〈愛情加油站〉情感的傳遞 讓愛繼續
- 〈分手哲學〉感情沒有對錯 何須執著過去
- 易恩剃頭當王爺 險落男兒淚
- 陳建寧熊抱愛女曬父愛
- 英國QS排名公布 台大拿下68名 歷年最佳
- 《國際現場》 拜耳560億美元收購孟山都
- 8000萬枚未爆彈 每年炸死50人
- 楊大正懂伯致敬陳金鋒 MV3天點閱破15萬
- 象印全系列新品 居家節能時尚
- 自由廣場》小英用人：還沒做好「核心工作」
- 國泰醫護到斐濟 幫250人治病
- 國銀中國分行獲利 今年前7月衰退89%
- 化粧品廣告 禁止再打空污牌
- MP阿翔彌補愛妻 度假專屬神攝手
- 聯詠供貨大疆無人機 8月營收創今年新高
- 和小英一樣 大仁哥出訪也署名「台灣」副總統
- 兆豐案懲處 決提早、分批公布
- 韓美峰會劍指北韓 商定維持部署THAAD
- 自衛過當? 網友看法兩極
- 〈全球觀測站〉賴家王老五 爸媽趕不走
- 林錫耀今會7大工商團體 仍有5大拒摸頭
- 自由廣場》何必卑躬屈膝？
- 〈徵文啟事〉開學後的抓寶
- 自由廣場》小英用人：唐鳳是一步好棋
- 田中「守」住12勝 洋基季後夢未滅
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉新設畜牧場條例修正案 一讀
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分