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〈南部〉台東原味封仔餅 紅紙一捆逾80年

2016-09-07

環保月餅 遊子、外地人都愛

〔記者王秀亭／台東報導〕對台東人而言，「封仔餅」才是最具台東味的中秋月餅，以紅紙將十顆豆沙餅「封」成一條，簡單的包裝方法，幾十年來沒變，近年環保包裝意識高漲下，反而是所有月餅禮盒中，較具環保概念的。

台東市協興珍餅店第三代負責人王天佑表示，台灣早期家戶收入普遍偏低，漢式餅店遂以豆沙餅、肉餅製成圓形小塊，象徵月圓，再以紅紙包裹成長條狀，看起來喜氣、簡單又大方；豆沙餅被包裹封住成條狀，稱為「封仔餅」，這種傳統月餅包裝在台東至少超過八十年。

封仔餅傳統包裝近年來有逐漸「走紅」趨勢，在外地求學、工作的台東人一到中秋節，就特別想念這款月餅，從外縣市到台東工作的民眾，也愛上這種包裝的月餅，甚至當成蒐集目標，立志品嘗縣內所有餅店、麵包店的封仔餅。

紅到國外 香港客慕名而來

「愛吃封仔餅的年齡層逐年下降，還有國外遊客特地來買。」福芳烘焙坊店長劉桂吟說，原以為年輕人不愛傳統的封仔餅，但來店購買的年輕人比率逐年提高，連香港遊客也慕名而來。

陳姓民眾說，每到中秋，看到月餅禮盒精緻包裝，一層又一層，覺得很不環保，封仔餅只以紅紙包裹，裡面頂多隔著一層塑膠膜，還是早期包裝較環保。

除了傳統包裝外，縣內部分糕餅業者也試圖為封仔餅「轉型」，新的包裝形式仍不脫離簡單，秉持包裝減量的概念，有用紙盒、有用瓦楞紙，仍以十顆或五顆包捆成一條。

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  • 封仔餅是台東味的中秋月餅，為讓消費者有不同的選擇，部分業者嘗試新式包裝。（記者王秀亭攝）

    封仔餅是台東味的中秋月餅，為讓消費者有不同的選擇，部分業者嘗試新式包裝。（記者王秀亭攝）

  • 封仔餅是台東味的中秋月餅。（記者王秀亭攝）

    封仔餅是台東味的中秋月餅。（記者王秀亭攝）

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標題：〈南部〉台東原味封仔餅 紅紙一捆逾80年


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